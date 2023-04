L’Spar Girona va viure la crònica d’una derrota anunciada després de perdre amb el Lointek Gernika a les primeres de canvi en el partit de quarts de final de la Copa de la Reina. El club portava sis anys consecutius arribant a la final. L’equip gironí es va il·lusionar amb l’arribada de Muhate però va anar de corcoll a causa de les lesions, la bèstia negra de les jugadores de Bernat Canut aquesta temporada.

Les baixes de Nora Galve, Binta Drammeh, Ornella Bankolé, Irati Etxarri i María Araújo han anat degotant fins a posar a la plantilla en una situació física i anímica de límits. Sykes feia volar les il·lusions locals amb un intent d’esmaixada pocs dies abans, però les dues darreres lesions truncaven el somni abans de començar. Poca cosa més se li podia demanar a les set jugadores -que en circumstàncies normals haurien sigut sis del primer equip, ja que Shay Murphy estava descartada, però va decidir jugar amb un dit trencat- que tot i la precarietat de la situació es van posar a la pista per rebre una clatellada en forma d’eliminació. Ja ho va dir Murpy en declaracions després del partit: «Cap de nosaltres vol jugar i perdre així».

El cos tècnic es va arribar a plantejar fer jugar a Brittney Sykes, afectada per una tendinitis, però van optar per ser conservadors i no posar en risc a la nord-americana en pro de recuperar-la de cara als pròxims partits. Bernat Canut va reconèixer el desgast anímic i físic de les jugadores: «Tot plegat és difícil de gestionar. Són moltes companyes fora, moltes lesions i això et provoca por a jugar i també a entrenar». El tècnic afegia que cal competir el tram final de la temporada. «Tenim una segona plaça a la lliga i ara mateix l’objectiu és recuperar jugadores per guanyar. Aquest equip fa mesos que ascendeix muntanyes complicades. Són 48 hores de descans i toca tornar-hi».

«Estem tristes però també orgulloses d’haver competit tot i les circumstàncies. No ha pogut ser i s’acaba la Copa, però queden tres partits i els play-offs. Caldrà veure si podem recuperar a Sykes i Murphy. Aquesta temporada és molt difícil, però hem de continuar lluitant», subratllava una jove Faustine Parra que va assumir galons (33 minuts en pista i 16 punts) tot i la derrota contra l’equip basc.

Derrotades per les lesions, l’equip té ara la missió de retrobar el seu joc i l’objectiu d’arribar als play-offs de la millor manera possible. Queden tres partits de lliga regular (Bembibre, Leganés i Cadí La Seu) en què les gironines buscaran, sobretot, recuperar la il·lusió.