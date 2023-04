L'Olot ha fregat la victòria davant el Deportivo Aragón (1-1), però s'ha hagut de conformar amb un punt agredolç que no soluciona els problemes a la classificació de l'equip. Forgas ha igualat la diana inicial de Rastrojo i al minut 89' ha tingut una ocasió molt clara per donar els tres punts als garrotxins.

Ben posat al darrere i cedint tot el pes de la pilota al Deportivo Aragón, l'Olot ha prioritzat ser sòlid al darrere i mirar de treure el cap en atac en transicions. Els garrotxins han tardat més de vint minuts a posar la por al cos als locals, però ha estat un avís clar que l'equip era viu i podia generar perill. Aimar ha servit en llarg un servei de banda que Terma ha fet bo per Valverde. El figuerenc ha centrat per Cerdà i l'extrem de Pollença ha rematat forçat al lateral de la xarxa.

L'equip d'Albert Blázquez ha tornat a crear perill amb una centrada lateral d'Aimar que Satur ha salvat just abans que Forgas o Cerdà encanonessin a Rebollo des de l'àrea petita. Bon paper del defensa, serè amb pilota i aportant experiència a la defensa. Les bones sensacions del conjunt volcànic han estat a punt d'anar-se'n en orris al límit del descans. Rastrojo s'ha desfet de Callís, però ha errat creuant massa la rematada.

0️⃣-0️⃣ | ⏱️ 43' | DA - UE Olot



¡La tuvo Rastrojo!



¡Jugadón que acaba fuera! #VamosAragón 🤍🦁 pic.twitter.com/GFb6wGlUlk — Ciudad Deportiva - Cantera Real Zaragoza (@RZcantera) 2 de abril de 2023

L'ensurt no ha empetitit a un Olot que ha fet una pas endavant i ha passat a ser més dominador de la pilota a la represa. Quan les sensacions eren millors, ha arribat un cop anímic per als visitants. Rastrojo ha baixat un canvi de joc de Cortés i ha engaltat una volea imparable per Batalla (64'). Un càstig molt gran pel perill que havien generat fins aleshores els homes d'Emilio Larraz.

1️⃣-0️⃣ | ⏱️ 64' | DA - UE Olot



⚽ 𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 ⚽



🔥 RASTROOOOOJOOO 🔥



CÓMO LE PEGÓOOO 💥#VamosAragón 🤍🦁 pic.twitter.com/0Kp0NqUeVV — Ciudad Deportiva - Cantera Real Zaragoza (@RZcantera) 2 de abril de 2023

El gol ha obert el partit. El Deportivo Aragón, encoratjat per l'avantatge, ho ha intentat mitjançant Naranjo amb un xut des de fora l'àrea. L'Olot ha sabut encaixar els cops i s'ha refet amb caràcter. Aimar ha tallat una pilota a la frontal que Èric Vilanova s'ha encarregat de fer bona. El 10 olotí ha filtrat una passada que Forgas que no ha desaprofitat (74'). El barceloní no ha perdonat sol dins l'àrea.

Els volcànics han tingut el triomf a tocar a un minut del final. Una diana que hagués estat un premi a la bona imatge mostrada a Saragossa per al conjunt de Blázquez. Forgas, de nou, s'ha quedat sol després d'una centrada llunyana d'Aimar, però ha perdut el cara a cara amb el porter rival (89'). Xut mossegat que ha bloquejat Rebollo sense problemes. Un punt amb regust agredolç perquè el triomf ha estat a tocar.

FITXA TÈCNICA

Deportivo Aragón: Rebollo, Borge, Vaquero, Rastrojo (Fabio, m.87), Satur, Opere, Isaiah (Javi Hernández, m.79), Naranjo, Juan Sebastián (Lucas, m.87), Sans i Cortés (Vallejo, m.70).

Olot: Batalla, Aimar, Gonzalo, Ayala, Callís, Urri, Vilanova, Terma (Eloi Amagat, m.87), Valverde (Busquets, m.64), Forgas i Cerdà (Bah, m.78).

Àrbitre: Ciruelos Esteban. Va amonestar Vaquero i Javi Hernández (Deportivo Aragón) i Cerdà, Urri, Gonzalo i Callís (UE Olot).

Gols: 1-0, m.64: Rastrojo; 1-1, m.74: Forgas.