Aquest dilluns es dona el tret de sortida del Costa Brava Girona Basket, un torneig que ja és tot un clàssic i que reuneix els millors talents joves del bàsquet base local i internacional als pavellons de les terres gironines. Enguany, però, s’espera una edició diferent, d’allò més especial, perquè per primera vegada des que es va iniciar el 2014 la competició s’allargarà durant tota una setmana, fins al dissabte. Durant aquests sis dies 64 equips d’acadèmies de Catalunya i el món jugaran i gaudiran del bàsquet prop de casa nostra, mobilitzant més de 900 persones. De fet, la representació internacional pel Costa Brava Girona Basket 2023 és gairebé del 50%, una xifra que és tot un al·licient.

En concret, el Costa Brava Girona Basket ­-o CBGB, per les seves sigles- es dividirà en dues categories femenines i tres de masculines, sempre segons l’edat dels participants (mini, aquesta només en nois, infantil i cadet; és a dir, sub12, sub14 i sub16).

Les noies jugaran des d’avui fins al dimecres principalment als pavellons de Sarrià i Fontajau, i llavors, entre dijous i dissabte, deixaran pas als seus companys, que ompliran les pistes de Sant Gregori, Salt, Quart, Palau, Vilablareix, Montfalgars i, també, Sarrià. Així doncs, aquesta festa del bàsquet base arribarà a tots els racons de Girona i els municipis circumdants, que un any més se sumen a una iniciativa per fomentar l’esport de qualitat.

Bàsquet mundial

5.114 són els quilòmetres que separen Dubai i Girona, i la distància més llarga que recorrerà un equip internacional per a ser al torneig. Ho faran els 25 jugadors del Dubai Basketball i els seus tres entrenadors, entre els quals destaca tota una llegenda del bàsquet gironí, Darryl Middleton. A l’altre extrem, el de l’equip que menys viatge ha de fer, no cal buscar tan lluny, perquè el nou Bàsquet Girona-Uni Laia Palau també hi participarà.

A una terra amb dos equips de màxima categoria al bàsquet estatal (l’Uni, a l’europeu) és evident que no cal ampliar massa la mira per trobar bàsquet d’elit, però és que el CBGB en portarà encara més. Entre les acadèmies que hi participen destaquen el Gran Canària, l’Apollo Amsterdam, l’Araski, l’Ulm o el Zalgiris Kaunas. Així, és clar, el Costa Brava Girona Basket no serà una simple festa del bàsquet -tot i que jugadors i jugadores contribuiran a un ambient de meravella com el dels darrers anys-, sinó que oferirà partits d’alt nivell a tots aquells apassionats de l’esport que s’hi vulguin apropar.

Grans equips i nous formats

A partir d’avui i fins dimecres se celebren les categories femenines del CBGB, en els formats d’infantil (que es jugarà a Sarrià) i cadet (a Fontajau), i val a dir que, tot i la joventut de les jugadores, el talent hi està assegurat. Ambdues competicions reuniran 8 equips (dividits en una lligueta abans de jugar semifinals i final), incloent-hi, en cadet, pesos pesants com el Zalgiris Kaunas lituà o l’Araski (eliminat dijous de la Copa de la Reina) i, en infantil, el Gran Canària o el Bàsquet Girona-Uni Laia Palau, que, com el Quart, jugarà ben a prop de casa.

Els equips masculins començaran a jugar dijous, i la categoria cadet crida l’atenció pel seu format especial. No constarà d’una lligueta, sinó que enfrontarà els 24 participants cara a cara en eliminatòries des del primer dia. Això sí, com passa sempre al CBGB, cap equip caigut deixarà de jugar, perquè, es guanyi o es perdi, tothom farà el mateix nombre de partits. Al capdavall, l’esperit de l’esport és aquest, el de reunir jugadors i jugadores de qualsevol indret del món per celebrar junts una passió que travessa qualsevol frontera, i d’això és del que tracta el Costa Brava Girona Basket.

Bona sintonia

Al llarg del diumenge van anar arribant els equips femenins, tan de prop com de lluny, i aquelles amb un viatge més feixuc no van perdre el somriure ni les ganes d'arribar a competir al torneig. Vegi's, si no, l'ambient i alegria que duia l'autobus dels dos equips del Gran Canària.