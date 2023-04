El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) s'ha adjudicat aquest diumenge el caòtic Gran Premi d'Austràlia, tercera prova del Mundial de Fórmula 1, que ha estat interromput tres vegades per acabar amb els monoplaces entrant a la meta darrere del cotxe de seguretat, amb l'asturià Fernando Alonso (Aston Martin) tercer per darrere del britànic Lewis Hamilton (Mercedes). Carlos Sainz (Ferrari) ha acabat dotzè i últim després de ser sancionat amb cinc segons per endur-se per davant l'asturià a la ressort.

La primera bandera vermella ha arribat a la vuitena volta a Albert Park després que el tailandès Alex Albon (Williams) perdés la part posterior del seu monoplaça al copejar-se amb les barreres al revolt 6. Verstappen era llavors segon per darrere de Hamilton i ha tingut problemes a la represa, però ha trobat el seu ritme i poc temps més tard ha superat el britànic. Quan el vigent campió es disposava a celebrar la victòria, a només dues voltes per acabar, la cursa s'ha tornat a aturar de nou; el Haas del danès Kevin Magnussen ha xocat contra un mur i ha perdut el pneumàtic del darrere dret. Ha tornat a onejar la bandera vermella. La FIA ha decidit reprendre la carrera amb una ressort, però un accident múltiple, amb els Alpine tocant-se entre ells i Sainz emportant-se per davant Alonso, ha provocat una tercera bandera vermella. La Direcció de Carrera ha decidit reprendre la cita darrere del cotxe de seguretat amb l'ordre de la sortida anterior en considerar que els cotxes no havien passat pel primer sector i que qualsevol avançament no comptava.