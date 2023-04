El Pavelló Municipal Girona-Fontajau serà l'escenari, el pròxim dissabte 13 de maig a les 17 h, del retorn de la Selecció Catalana Femenina Absoluta de Bàsquet. Cinc anys després de la darrera vegada, el mes de maig de 2018, Catalunya jugarà un nou partit amistós amb la Selecció d'Ucraïna, en un matx que s'emmarca dins dels actes que se celebren durant el Centenari del Bàsquet Català (1923-2023).

Enguany, la Selecció Catalana Femenina Absoluta s'enfrontarà a Ucraïna, un país durament colpejat, en els darrers temps, pel conflicte bèl·lic en què estan immersos des de febrer de 2022.

🆕 Catalunya i Ucraïna protagonitzaran el partit femení del Centenari del Bàsquet Català!



🏀 Dissabte 13 de maig i en directe per @esport3, Fontajau acollirà el partit femení entre les seleccions de Catalunya i Ucraïna.



💯#a100ambelBasquet🏀



➡️ https://t.co/zOorrIzEfz pic.twitter.com/xczEXdWbft — FCBQ (@FCBQ) 3 de abril de 2023

"El Catalunya – Ucraïna és una nova oportunitat i aposta del govern, com no podia ser d'una altra manera per estar al costat de la nostra selecció nacional i de la Federació Catalana de Bàsquet, tal com vàrem fer anteriorment amb la selecció de futbol. En el cas d'aquest partit de la selecció absoluta, possibilitarà de fer visible una vegada més l'esport femení a la ciutat i de mostrar la solidaritat del poble de Catalunya amb Ucraïna", ha manifestat el regidor d'Educació, Infància i Esports de l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran.

Per la seva banda, el diputat d'Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef, ha assenyalat que "la Diputació de Girona està molt orgullosa de ser part d'aquest acte de país. Girona és referent en esport femení i aquest partit és una mostra més d'aquest potencial que tenim, tant a les comarques gironines com a Catalunya".

El president de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), Ferran Aril, ha volgut expressar la seva "emoció per poder celebrar aquest partit de la Selecció Catalana Femenina Absoluta després d'un llarg temps sense poder jugar un encontre d'aquestes característiques i, a més, en aquest any del Centenari. Volem que el partit sigui una festa del Bàsquet Català. També, per a nosaltres és molt bonic poder portar la Selecció d'Ucraïna, un país que està passant per un moment delicat, i que trobin en l'esport un motor d'alegria. Ens fa molta il·lusió tornar a Fontajau i volem agrair tant a l'Ajuntament de Girona com a la Diputació de Girona que ens hagin ajudat a fer possible l'esdeveniment, a les jugadores per la seva implicació, i al gran suport de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física".

D'altra banda, en el descans del partit femení del Centenari entre el combinat català i l'ucraïnès, el reconegut cantant badaloní Edu Esteve participarà en aquesta gran festa del Bàsquet Català amb una actuació musical en directe.

A més a més, aquest esdeveniment es durà a terme enmig de la celebració de "Girona, Temps de Flors", prevista entre el 13 i el 21 de maig de 2023, en la qual la Federació, a través de la Representació Territorial de Girona de l'FCBQ, tindrà un paper destacat, amb motiu del Centenari.

Pel que fa a partits amistosos internacionals com el del dissabte 13 de maig davant la Selecció Absoluta d'Ucraïna, cal remuntar-se a l'any 2018, amb la victòria contra Montenegro, per 83-57, en un encontre que també es va disputar a Fontajau. Prèviament a la cita amb el combinat montenegrí, el 2005, Catalunya va mesurar-se amb Cuba en un partit que es va jugar a Badalona i on va caure per un 68-78. Abans ho havia fet davant Lituània, l'any 2004; o Croàcia, el 2002.

D'altra banda, i en el marc de la Copa de les Nacions de Basquetbol Femení, la Selecció Catalana Femenina Absoluta també va competir contra rivals internacionals com Portugal el 2008 a Santiago de Compostel·la, o Lituània el 2010 a Durango amb victòria catalana en tots dos enfrontaments.

Venda d'entrades

Aviat, a través de la pàgina web basquetcatala.cat es podran adquirir les entrades, a partir de 5 euros, per a gaudir del partit entre Catalunya i Ucraïna.