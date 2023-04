De Fontajau a ser l'MVP de la Copa de la Reina: el creixement d'Helena Oma

Qui li havia de dir a Helena Oma que brillaria d'aquesta manera a Saragossa. La jugadora catalana, una de les més estimades a Fontajau durant l'etapa en què va vestir els colors de l'Spar Girona, va proclamar-se campiona de la Copa de la Reina aquest cap de setmana d'una manera especial: també va ser l'MVP de la final.

«No tinc paraules per a descriure tot el que hem viscut», deia, emocionada i mig en blanc, encara atordida per les emocions, minuts després d'aixecar el títol. «És que no tan sols és la final, sinó tota la Copa. No tinc paraules. Només vull agrair a tot el món que ha fet possible aquest moment. Perquè no és només nostre, és de tota l'afició que ens ha acompanyat».

Oma va fer 14 punts, per un total de 18 en valoració, assumint un lideratge davant Perfumerías Avenida que va permetre a Casademont Saragossa, l'amfitrió de la competició, fer història. «Crec que per ser conscient del qual he fet, em portarà un temps. Igual ho sóc quan em retiri», va exclamar, plena d'una felicitat que va continuar amb la celebració al carrer amb uns aficionats que no deixaven de cantar-li MVP, MVP. S'ho va guanyar a pols.