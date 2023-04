Bernat Canut podrà comptar amb Brittney Sykes a Bembibre

Han passat uns dies de la patacada de l'Uni Girona en el seu debut a la Copa de la Reina, però el dol encara continua. «L'equip es va endur una bona garrotada, tot i que érem conscients de la situació. Per a nosaltres, com a caps de sèrie i teòrics possibles favorits, marxar als quarts de final és un cop molt dur», assumeix Laura Antoja, la segona entrenadora d'un equip que desitja alimentar-se d'estímuls positius en el seu retorn al parquet per completar el tram final de la Lliga. La primera de les tres jornades que resten es disputa aquest dimecres (20.30 hores) a la pista del Bembibre. «Tocant de peus a terra i analitzant una mica la situació que teníem, una cosa és com et sents després del partit i una altra com has de viure mentalment la derrota. D'aquest anar-te'n cap a casa hi ha dos dies de festa per recuperar gent per tornar a construir la il·lusió col·lectiva d'afrontar el que queda de curs amb tres partits molt importants per mantenir la segona posició».

De Fontajau a ser l'MVP de la Copa de la Reina: el creixement d'Helena Oma Els altres dos duels seran a Fontajau contra el Leganés i el desplaçament per al derbi davant el Cadí La Seu. Però encara queda, per això. El vestidor no inverteix en res que no sigui el present, ara mateix. «Com tota la temporada, no hi ha temps per a lamentar-se de què està passant. Simplement, ha passat. Ha passat, ha passat, ja està, mirem endavant», recalca Antoja, fent gestos amb la mà com si volgués abandonar definitivament la mala sensació que els acompanya. L'Spar Girona tindrà l'alta de Brittney Sykes i podrà fer servir, si cal, Shay Murphy, un exemple d'implicació, tot i tenir un dit trencat. Gernika-València, el plat fort del dia El líder de la Lliga, el València, visita la pista del Gernika, que va eliminar a l'Uni de la Copa de la Reina (20 hores), en el partit de la jornada. D'altra banda, el Perfumerías Avenida rep l'Ensino (20.30 hores), el Saragossa visita Tenerife (20 hores) i el Cadí s'enfronta a l'Araski (20 h).