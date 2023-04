L'Spar Girona ha suat de valent per guanyar el partit en la seva visita a Bembibre. L'equip de Bernat Canut, que ha marxat al descans perdent (32-26) ha ressuscitat a la segona part per capgirar el partit i segellar la victòria. Les jugadores lleoneses, que estan en plena pugna per entrar al play-off, han plantat cara a un conjunt mermat per l'elevat nombre de baixes que continua perjudicant les rotacions de la plantilla. Malgrat tot, la combinació nord-americana de Brittney Sykes -que sembla recuperada de la tendinitis després de perdre's la Copa de la Reina- i Rebekah Gardner, que juntes han sumat 38 punts, ha sigut fonamental per aconseguir una nova victòria que permet a les gironines mantenir la segona posició.

El duel no ha començat de la millor manera. Cecilia Muhate i Marianna Tolo, totes dues carregades amb dues faltes en els primers minuts, obligaven Bernat Canut a moure la banqueta abans del que s'esperava. Un parcial de 9-0 ha complicat encara més un inici que feia témer el pitjor per als interessos de les gironines. Canut s'ha vist interpel·lat a treure a Brittney Sykes, malgrat sortir d'una tendinitis, per buscar un revulsiu. Quan l'equip més ho necessitava, Rebekah Gardner s'hacol·locat la capa d'heroïna i ha aparegut al rescat per a frenar la sagnia i tornant a col·locar a les seves per davant amb 10 punts consecutius.

L'altra cara de la moneda era Ana María Palma, que es mostrava amb confiança des del tir exterior per dinamitar el marcador. El frenesí s'ha apoderat del joc en tots dos costats de la pista, fet que afavoria sorprenentment a les locals, que han tret rèdit de les seves transicions ràpides per a avançar-se de nou en l'electrònic (24-19). Les gironines, amb només set jugadores del primer equip, han afligit la falta de profunditat de banqueta. Les lleoneses desbordaven confiança, mentre que l'Spar Girona feia malabarismes per a intentar arribar a temps i Erin Whalen ho ha aprofitat per castigar amb un triple que col·locava la màxima diferència (32-24) a favor de les locals.

La remuntada

Després de la pausa, a l'Spar Girona li tocava remar si volia sortir de Bembibre amb una victòria. Les locals avantatjaven a les seves rivals amb sis punts i ha aparegut Tolo sota el cèrcol per escurçar distàncies. Labuckiene li agafava el testimoni a la seva companya per empatar la trobada (44-44) i Ceci Muhate avançava a les catalanes per primera vegada des de l'inici del partit (45-46).

La cinquena falta de Marianna Tolo complicava la situació d'una ja precària banqueta del'Spar Girona. Però ha aparegut Brittney Sykes. La nord-americana ha col·locat el 48-52 i Laia Flores ha continuat la gesta amb un triple tranquil·litzador que estirava l'electrònic (48-57) i permetia a les jugadores recuperar l'alè després d'un parcial de 5 a 11. Faustine Parra ho acabava de rematar amb un triple que col·locava la màxima distància (50-60) i deixava el duel sentenciat. Finalment, Sykes li ha posat el llacet a la festa amb un altre tir exterior que ha acabat d'aniquilar les opcions del Bembibre.