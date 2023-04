Segurament, avui ha sigut un dels dies més esperats per a molts amants del futbol. Desenes de pilotes han començat a rodar des d’aquest matí pels camps de la demarcació amb motiu de la 21a edició del MICFootball, que enguany té 35 seus gironines repartides per la Selva, Gironès, Alt Empordà i Baix Empordà. El punt neuràlgic de la jornada, però, ha sigut Figueres. Com ja comença a ser tradició, l’estadi de Vilatenim ha acollit la cerimònia d’inauguració del torneig de base internacional de la Costa Brava. Aquest cop amb total normalitat després de deixar enrere, per fi, la pandèmia de la Covid. La festa ha sigut grossa. Un total de 7.000 persones -representants de tots els clubs- han omplert les grades de l’estadi del Figueres, on s’hi ha viscut un gran ambient i s'hi ha fet un petit tast de la germanor que es viurà aquests dies de Setmana Santa, del 5 al 9 d’abril, entre els més de 7.000 participants (344 equips) de 33 països diferents procedents dels cinc continents. En total, es disputaran 842 partits. L’acte, presentat pel periodista Edgar Fornós, ha estat amenitzat per una batucada i una actuació de l’escola de dansa Dance Me a ritme de trompeta.

«Per aquest torneig hi han passat Neymar, Coutinho, Casemiro, Piqué, Cesc Fàbregas... Jugadors que de petits tenien la il·lusió d’enfrontar-se contra els millors equips del món mentre compartien una gran experiència gaudint del futbol i que ara són estrelles munidals. Algun dia vosaltres potser hi arribeu. També tenim els exemples d’Arnau Martínez (el lateral del Girona és el padrí d’aquesta 21a edició), Eric Garcia, Ansu Fati i Laia Codina, que de petits van competir al MIC», ha dit dirigint-se a tots els participants el president del MICFootball, David Bellver. A la grada, com a dada curiosa, hi havia l’exjugador del Barça José Edmílson que és el president de l’SKA Brasil. Més de 7.000 participants dels cinc continents inauguren el MICFootball La resta d’autoritats, amb Annà Julià, Jordi Masquef i Agnès Lladó, també han coincidit amb l’enriquiment que suposa per als joves viure una experiència d’aquesta magnitud. D’altra banda, s'han disputat dos partits a Vilatenim: el Reial Madrid-Albion (U12-A) amb golejada 8-0 dels blancs i el Barcelona-Mercantil (U14) amb victòria 2-1 pels blaugrana.