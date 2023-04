El Peralada busca el punt que li falta per ser equip de play-off

A Peralada somien, aquests dies. L'equip alt-empordanès frega la seva presència per al play-off d'ascens a Segona RFEF, del qual només el separa un punt quan falten tres jornades. Tercer a la classificació, el conjunt de Miquel Àngel Muñoz es prepara per a viure un dia històric coincidint amb la visita del Castelldefels (18.30 hores). Només necessita un empat per fer-la grossa.

Si l'aconsegueix, culminarà una Lliga fantàstica, on de moment és 'el millor dels altres' si s'exclou el rendiment de l'Europa i el Sant Andreu, que es barallen en un món a part pel lideratge. En silenci, el Peralada ha anat caminant en una temporada marcada pels grans resultats, que de mica en mica han anat engrescant al Municipal, que aquest curs ha viscut tardes de pura felicitat. 📊 Que sí, que sí, que tothom celebra coses, doncs nosaltres ᴛᴀᴍʙé.



3️⃣rs a manca de 3️⃣ jornades per acabar la lliga de 3️⃣a RFEF.



8️⃣ punts d’avantatge respecte al 6è i 7è amb 9️⃣ punts per jugar.



𝗘𝗡 𝗗𝗘𝗙𝗜𝗡𝗜𝗧𝗜𝗩𝗔 ens falta 1️⃣ punt (sí, sí només 1️⃣ punt), per ser… pic.twitter.com/ak6HaBSjwU — CF Peralada (@CFPeralada) 2 de abril de 2023 Cap, però, a l'alçada d'una classificació que tenen a l'abast i que serà molt celebrada. Els darrers partits també han confirmat que l'equip sap gestionar la pressió, perquè en cap moment caure ha estat una opció. El vestidor, directament, ho va descartar, mantenint el positivisme i col·leccionant victòries, tot i les lesions i el cansament d'una plantilla que sembla aliena als obstacles a causa de l'alegria que l'acompanya. Tampoc hi ha urgències, perquè si amb el Castelldefels no s'aconseguís el punt que falta, encara tindrà marge al davant. Però millor tancar-ho ràpid i confirmar-ho.