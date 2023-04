Tito Ortiz: Del Llagostera a Vidreres a la recerca de l’últim ascens

Alberto Tito Ortiz va arribar a jugar a Segona Divisió A amb el Llagostera, amb qui va assolir l’ascens històric el 2014. Aquell mateix any, l’Sporting Vidrerenca perdia la Segona Catalana i baixava a una Tercera Catalana on encara hi resideix. Ara, una dècada després, el migcampista té a les seves mans assolir un nou ascens de categoria, possiblement el darrer de la seva carrera sobre el terreny de joc. Ortiz, amb 38 anys i de Santa Coloma de Gramanet, segueix jugant a futbol com a central i com a pivot amb els vidrerencs, líders destacats del grup 17 de Tercera Catalana.

Però, com hi ha arribat, Ortiz, al Vidrerenca? Quan va fitxar pel Llagostera es va establir a Sils amb la família. Després de tancar l’etapa amb els d’Oriol Alsina, de defensar els colors de l’UCAM Múrcia i del Reus i de l’aventura noruega amb el Sandefjord, va tornar a casa, el 2020. Resideix a la Selva, on exerceix de professor de matemàtiques a estudiants d’ESO i de Batxillerat a l’Institut Lluís Companys de Tordera. Després de l’experiència nòrdica va aparcar el futbol, però tenia el cuquet. «Portava 15 anys amb la rutina del futbol i aturar-me va ser mentalment dur. En Guiti i en Jordi (Juanola) els coneixia del Llagostera i em van animar a venir a entrenar», recorda. Va fitxar pel Vidrerenca el setembre de 2021. Amb Francesc Guitart, un dels davanters que va contribuir als ascensos del Llagostera, hi segueix compartint terreny de joc i Juanola és l’entrenador de l’equip. Tito Ortiz, també n’és el seu tècnic ajudant: «No sé si seguiré jugant la propera temporada, mentre el cos m’aguanti vull seguir, però la idea és que cada cop tingui més protagonisme a les banquetes», reconeix. El retorn a Llagostera El colomenc va jugar cinc temporades a Segona Divisió A i ha compartit vestidor amb homes com Edgar Badia i Pere Milla, ara a Primera Divisió amb l’Elx; Jorge Miramón, Alcalá, Granell, Amagat.... Li tenen respecte, els rivals de Tercera Catalana? «Crec que els rivals em coneixen, però no frenen. Noto que em tenen més respecte per ser un jugador veterà», confessa. El Vidrerenca lidera la lliga amb set punts de marge respecte l’Hostalric de Carles Domingo Mingo. «Al principi de temporada l’objectiu era passar-ho bé, però hem de ser realistes i ara busquem l’ascens (a Segona Catalana). Hem fet una primera volta molt bona». Aquest any, el destí ha permès Ortiz tornar a jugar al camp del Llagostera com a local perquè al de Vidreres hi estaven instal·lant gespa artificial: «Del Llagostera, en guardo dels records més macos del futbol; el dia de l’ascens a Segona A va ser inoblidable, era inimaginable. Que ara no existeixi és una llàstima», lamenta.