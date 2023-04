El Reial Madrid es va enfundar aquest dimecres el vestit de les grans nits europees a l'Spotify Camp Nou i va noquejar el Barcelona, a qui va remuntar el 0-1 de l'anada amb una contundent golejada (0-4) i va baixar als locals de la final de la Copa del Rei, en un clàssic en què l'enganxada i el talent dels blancs va decidir l'eliminatòria.

La semifinal va durar tretze minuts, el temps que van trigar, entre l'afegit del primer temps (46+1) i el minut 58, Vinícius i Karim Benzema, dues vegades, per desarborar el pla de Xavi Hernández. El francès va culminar una actuació memorable amb un triplet al minut 81.

Al millor moment va reaparèixer el Reial Madrid dels partits grans. Ancelotti li va guanyar, finalment, la partida a Xavi i va posar fi a una ratxa de tres victòries consecutives de l'egarenc als clàssics. Als locals, penalitzats per les baixes, els va faltar el talent que sí que va mostrar el seu rival a l'àrea, on es resolen els partits de presència.

Després de perdre els tres clàssics disputats el 2023, 'Carletto' va ser atrevit. La baixa de Ferland Mendy la va cobrir amb Camavinga al lateral esquerre, per davant de Nacho Fernández, va situar Fede Valverde a la medul·lar acompanyant Toni Kroos i Luka Modric, i va donar entrada a Rodrygo per formar el trident ofensiu amb Vinicius i Karim Benzema.

El seu plantejament agosarat no va sorprendre el Barça dels quatre centrecampistes al primer temps. Sense els lesionats Pedri i De Jong, va actuar el quarter format per Busquets, Sergi Roberto, Kessié i Gavi. No van desentonar la pilota i van complir amb nota a la pressió alta, una de les senyes d'identitat de l'escaire de Xavi.

Va ser precisament la pressió el que li va permetre al Barcelona dominar a la primera mitja hora. Li costava al Reial Madrid ofegar el rival a l'àrea i esperava el seu moment en jugades aïllades. En dues, Vinícius, tapat per Araujo, i Rodrygo van posar la por al cos a la defensa blaugrana, que va enyorar Christensen, lesionat, a la construcció.

Controlava el duel el Barcelona, que li faltava una mica de profunditat. No ho aconseguia amb Raphinha, excel·lentment vigilat per Camavinga. Alejandro Balde va castigar Carvajal i va ser un malson per a la defensa blanca.

Des de l'esquerra va arribar un xut de Sergi Roberto taponat per Alba i un cop de cap de Raphinha bloquejat per Courtois. Tot plegat amb un extramotivat Gavi apareixent en atac, en defensa i també quan el col·legiat parava el partit.

En una de les pauses per una falta blaugrana a la medul·lar, Vinícius va anar a buscar la pilota que el migcampista del Barça tenia a les mans. Tots dos futbolistes es van encarar. El pols va acabar amb una decisió salamònica de Martínez Munuera amb dues grogues. Una prova més que hi havia molt en joc a la taula.

A l'últim quart d'hora del primer temps el Reial Madrid va ser capaç d'encadenar possessions llargues, si bé li faltava trobar profunditat als últims metres. El gol blanc, a tocar del descans, va arribar en una contra fugaç, una de les millors armes del Madrid de sempre.

I va ser després que Lewandowski fregués el gol en una rematada que va rebutjar Courtois. La pilota va anar a parar a Rodrygo. Marcos Alonso no va poder frenar amb falta el brasiler, que va habilitar Benzemá a la dreta. El francès va esperar l'arribada de Vinícius que, des del punt de penal, va reblar la pilota que va entrar a batzegades després de tocar a Koundé sota pals.

Minut 46+ i eliminatòria igualada. Les àrees van decidir el primer temps. Es repetia el guió de l'últim clàssic de la Lliga, però aquesta vegada no va deixar desaprofitar l'oportunitat el conjunt blanc per furgar a la ferida blaugrana cinc minuts després de la represa.

Va aparèixer Modric, una mica tímid al primer temps, es va desfer a la mitja punta de Sergi Roberto i va habilitar a la frontal Benzema. El davanter gal es va aprofitar d'una relliscada de Koundé, es va acomodar la pilota amb l'esquerra per traçar un xut ajustat i delicat al pal dret de Ter Stegen. Acostumat a deixar la porteria a zero a LaLiga -en fins a 20 ocasions aquest curs- poca cosa va poder fer per frenar el talent blanc.

Semblava que despertava l'orgull blaugrana després del gol de Benzema. Amenaçava Balde amb un xut que va rebutjar Courtois, avisava Raphinha i iniciava Araujo una aventura gairebé impossible per la banda dreta que no va trobar porteria.

La reacció local va resultar ser un miratge. El Reial Madrid s'agradava amb la pilota. Modric dirigia la sala de màquines i Vini brincava a la dreta. I va ser el '20' blanc el que va encarrilar l'eliminatòria per al seu equip. Kessié va sortir a la foto amb una trepitjada innocent a l'àrea i Benzema no va desaprofitar el regal per donar una estacada que semblava gairebé definitiva (0-3, min.58) des del punt de penal.

Xavi va moure la banqueta donant entrada a Ansu Fati, Ferran Torres i Éric García, però els jugadors del Barcelona, molt precipitats, es van enfonsar. No ho dubto el Reial Madrid per culminar la seva gran nit amb una golejada de les que es recordaran.

Asensio i Benzema van avisar abans del tercer gol del francès en una altra transició magistral. Va ser la cirereta a un partit rodó de l'equip blanc, que tornarà a jugar una final copera nou temporades després. El 6 de maig l'espera l'Osasuna a la final de la Cartoixa.