Després de tres dies plens d'emocions i grans partits, la setmana del Costa Brava Girona Basket va arribar ahir al seu equador amb el desenllaç del torneig femení, que va somriure al Post SV de Nuremberg i al Gran Canària, tot i que amb guions molt diferents. Les alemanyes, en categoria de cadet, van suar en una final d'allò més competida contra el Minguella, que va posar-se només a tres quan faltaven quatre minuts, però va acabar cedint 35-49. Al seu torn, les canàries van ser l'equip més fort en infantils, superant l'Almeda 68-44 en un duel entre invictes. Pel que fa als representats locals, el Bàsquet Girona-Uni Laia Palau i el Quart, van acabar 6è i 7è en infantils, mentre el Combinat Girona, amb jugadores del Fontajau i el Sarrià, va ser 8è. Tot plegat per posar fi a un viatge rodó on alguns equips van conèixer la ciutat de Girona i, els més afortunats, un ídol com Marc Gasol.

Això, però, és només el principi, perquè a partir d'avui comença la selecció masculina del torneig, que reuneix a 38 equips als pavellons de Vilablareix (sub12), Salt i Quart (sub14) i Sarrià, Palau, Sant Gregori i Montfalgars (sub16). Aquest últim és el plat fort del torneig, en què 24 equips competiran des del primer dia en rodes eliminatòries. Gairebé un 50% són internacionals, com el Dubai de l'històric Darryl Middleton, o el Ratiopharm Ulm, i el talent dels jugadors està més constatat després de les actuacions de les seves companyes els últims dies. De ben segur que l'espectador neutral podrà gaudir de molt bon bàsquet si s'apropa als pavellons des d'avui i fins dissabte, amb una mostra dels millors equips de base del país i també a escala internacional.