Tocava guanyar. I així va ser, amb remuntada inclosa (55-70). L’Spar Girona va doblegar a un Bembibre que va posar contra les cordes a l’equip de Bernat Canut que, amb una rotació precària, es va veure condicionat per les faltes de Ceci Muhate i Marianna Tolo des del primer quart i va haver de suar de valent després del descans per endur-se la victòria.

Les lleoneses, en plena pugna per aconseguir un lloc en els play-offs, van arribar a la mitja part dominant el marcador (32-26) gràcies a l’encert d’Ana Maria Palma, així com el domini del rebot ofensiu. L’equip gironí es va posar les piles a la segona part i va ressuscitar de l’inframón amb un darrer quart (10 a 24) que va sentenciar el partit. Amb Marianna Tolo expulsada per faltes tot just començar aquest període final, part del mèrit anotador va anar a càrrec de la parella nord-americana formada per la recuperada Sykes (que va jugar 30 minuts) i Gardner (32 min.). Ambdues van sumar 38 punts providencials per segellar el triomf que manté a l’Uni en segon lloc a falta de dos partits per tancar la fase regular.

Tot i la victòria, la manca de fons d’armari del conjunt de Bernat Canut preocupa de cara a aquest tram final de temporada. Sense Murphy -que va viatjar tot i que no va disputar ni un minut perquè continua amb un dit trencat- l’equip segueix amb només set jugadores del primer equip. Prova de la necessitat de rotacions és que les dues jugadores del planter, Mar Ibern i Berta Ribas, van disputar 13 i 6 minuts, respectivament. Confirmada la baixa d’Ornella Bankolé pel que queda de temporada, el club espera el vistiplau de la Federació Espanyola per poder incorporar una jugadora estrangera de cara a la recta final.

A més a més, la victòria del Saragossa a la Copa de la Reina ha complicat la classificació per a l’Eurolliga de les gironines el curs vinent. Obtenir el cobdiciat bitllet implicaria guanyar la lliga o, en cas que ho fes l’equip aragonès, arribar a la final. Les opcions per jugar la fase prèvia, ja que la sanció als equips russos va incrementar una plaça espanyola en la competició, també exigeixen posar un peu en l’esmentada final de lliga.

Recta final

Queden dos partits de lliga abans dels play-offs. Aquest dissabte (18 hores) Fontajau acollirà el duel de Ceci Muhate contra el seu ex-equip, el ja descendit Leganés. L’últim partit es disputarà a la ciutat natal de Bernat Canut contra un Cadí la Seu (15/04) que porta sis victòries consecutives i que s’està jugant la cinquena plaça amb el Lointek Gernika.

La victòria a Bembibre -amb un resultat enganyós i amb patiment inclòs- permet al conjunt gironí resoldre una sortida complicada i recuperar dinàmiques i sensacions després de la garrotada de quedar eliminades a quarts de final de la Copa de la Reina. Tot i això, i amb el dubte de saber si Sykes haurà de marxar amb les Washington Mystics en plena disputa dels play-offs, l’equip afronta una recta final amb pendent ascendent.