L'Uni rep el Leganés a Fontajau: «No podem donar el partit per guanyat abans d’hora»

Fontajau viurà aquest dissabte (18.10 hores/La Xarxa+) l’última cita de lliga regular d’aquest curs, amb un Uni Girona que ha recuperat la il·lusió després de l’última victòria contra el Bembibre (55-70) i amb la motivació afegida de voler consolidar la segona posició quan només queden dues jornades. El rival, un Leganés que, tot i estar ja matemàticament descendit, ve de «donar una campanada», com advertia Laura Antoja abans del partit, i guanyar a l’Estudiantes a la jornada anterior (74-71).

«Pensàvem en Leganés com un partit fàcil i assequible, però això ens fa augmentar l’atenció. Els partits no es guanyen abans de jugar-los. Venen jugadores que tenen un ritme, que segurament volen un contracte per l’any que ve i hem de ser nosaltres les que les fem fora del partit», comentava la segona entrenadora.

Un equip en el qual destaquen jugadores com Pierre Louis, Koenen, que «tot i no està acabant de fer una bona temporada, és una tiradora infal·lible», o la base americana Michaela Houser, que «és una jugadora que en el pick and roll desequilibra molt bé i té un bon tir de tres». «Venen amb una base fitxada nova, fa pocs mesos, un 5 titular bastant important i ho acumulen amb unes rotacions que intenten mantenir el ritme de partit. Nosaltres hem de jugar el nostre partit. Si nosaltres estem bé, no hi haurà problema, però hem d’estar bé. No podem sortir al partit pensant que està guanyat abans d’hora», sentenciava Antoja, fent un crit de prudència a les seves jugadores.

Les gironines, per la seva banda, arriben amb molt poc descans, després de jugar dimecres a la pista del Bembibre. «Venim amb poques hores de recuperació. Vam tornar dijous, i hem tingut el temps just de fer un entrenament abans del dia de partit. Són entrenaments de recuperació i més tàctics que no pas físics, perquè amb la quantitat de jugadores que tenim, els minutatges pugen molt i al final hem d’estar preparades per tornar-nos a desgastar dissabte», afegia Antoja.

«La bona notícia és que Sykes està 100% recuperada i comptem amb ella, com l’últim dia», deia Antoja. Un respir d’aire fresc que no es pot aplicar a Murphy, que continua recuperant-se després de trencar-se un dit, tot i que Antoja no descarta poder-la utilitzar: «Murphy està en un procés de recuperació i en teoria no hauria de jugar. En principi està apartada, però ella es posa a disposició de l’equip per ajudar-nos i es manté, tan mental com físicament amb l’equip, per si en algun partit la necessitem».

A més, quan només queden dues jornades per donar la lliga regular per tancada, les de Bernat Canut reben al Leganés amb la voluntat de voler consolidar la segona plaça que ara ocupen, entre el València i el Perfumerías Avenida, equip amb el qual estan empatades ara per ara, amb un balanç de 22 partits guanyats i 6 perduts, però amb l’average guanyat. Dos equips que, precisament, es veuran les cares diumenge (12h).

Tot plegat, un partit per acomiadar la lliga regular a Fontajau, que Antoja es compromet a fer gaudir a l’afició: «Per Setmana Santa és molt divertit anar a veure bàsquet, una tarda de dissabte amb la família. Nosaltres intentarem fer el millor partit possible i que sigui vistós, perquè l’afició s’ho passi bé. Els hi demanem que ens recolzin, com sempre fan, i que entre tots acomiadem la lliga regular aquí a Fontajau amb una gran festa».

Després d’aquesta jornada contra el Leganés, a les gironines només els quedarà una última aturada abans de tancar la lliga regular i encarar la nova fase de la competició. Aquesta darrera cita serà dissabte vinent (19h) contra el Cadí la Seu.