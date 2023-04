El director i presentador del programa nocturn 'El Chiringuito' i de l'informatiu esportiu de migdia 'Jugones', Josep Pedrerol, defensa de les crítiques a Gavi i Vinicius, dos dels jugadors més assenyalats com a protagonistes de diverses polèmiques en els últims partits, com el passat clàssic de la Copa del Rei al Camp Nou. "No assenyalem aquests jugadors com a culpables. Ells són les víctimes moltes vegades. Al meu equip, tots dos. Al meu equip vull Gavi i vull Vinicius", defensa el periodista.

Aquests són alguns dels titulars de la seva anàlisi: "Tinc la sensació que ens carregarem el futbol. No pels àrbitres ni pel VAR, sinó perquè estem pendents de qualsevol detall, critiquem qualsevol cosa ".

, que senten l'escut, que barallen de debò, no els indolents, els que van al camp a passejar-se". "Celebrem que hi hagi jugadors com Gavi o com Vinicius. Critiquem el que fan malament, però no assenyalem aquests jugadors com a culpables".