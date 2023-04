L'Spar Girona ha superat amb escreix (83-57) a un ja descendit Leganés en la penúltima jornada de lliga regular abans dels play-offs. Les gironines, amb una esplèndida Laia Flores (23 punts), han sentenciat el partit al segon quart (21 a 5) en què han deixat a les madrilenyes amb només cinc punts. Amb una diferència de 22 al descans, Bernat Canut ha pogut dossificar a les poques jugadores del primer equip pensant ja en l'exigent visita a La Seu de dissabte que ve.

El partit ha començat més igualat de l'esperat per a l'Uni. El rival, un ja descendit Leganés que res tenia en joc, ha plantat cara d'inici empatant el partit (9-9) amb una elèctrica Michaela Houser. La superioritat física de Brittney Sykes ha permès al seu equip respirar amb un parell de contraatacs consecutius que han obligat a Ignacio García a demanar temps mort. Les locals han reaccionat, i un triple de Laia Flores col·locava la màxima diferència (26-17) en l'electrònic.

Faustine Parra s'ha unit a la festa del triple de Flores per posar terra pel mig mentre les madrilenyes miraven al seu entrenador buscant una solució. Sense Shay Murphy -encara recuperant-se del trencament de dit- i amb la plantilla ajustada, no ha sigut estrany veure en pista a les jugadores del filial Mar Ibern i Berta Ribas des dels primers compassos de partit. A més a més, Laia Flores -tocada per la inspiració- marxava al descans amb 20 punts i un 4/4 en triples en el seu haver. El segon quart de l'Uni ha sigut escandalós i les visitants només han anotat 5 punts.

Amb tot el peix venut, a la segona part l'equip ha baixat revolucions. Bernat Canut ha pogut donar minuts de descans a Sykes i Gardner pensant en l'exigent duel de la setmana que ve a La Seu, mentre que Mar Ibern i Berta Ribas han pogut fer vibrar als 3.158 espectadors que s'han desplaçat per veure el partit.

La victòria consolida a les gironines en la segona posició a l'espera del resultat del partit que enfrontarà demà (12 hores) al València amb el Perfumerías Avenida. Les gironines tenen l'average guanyat a les castellanes, amb qui empaten en nombre de victòries, però si perden a València podrien respirar més tranquil·les en el darrer partit a La Seu.