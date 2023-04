L'Olot s'aferra a les opcions de salvació. L'equip d'Albert Blázquez ha guanyat el duel clau per la lluita per la permanència contra l'Alzira per 3 a 1. Els garrotxins han capgirat la diana d'Álvaro a l'inici del segon temps (50') amb un gol d'Urri i un doblet d'Erenst Forgas. El triomf permet als garrotxins tallar una mala dinàmica de cinc partits sense guanyar (2 empats i 3 derrotes) i situar-se a cinc punts de la salvació i quatre del play-out.

El partit ha començat animat amb ocasions per als dos equips a la Garrotxa. Adrián Fernández ha negat el gol en dues ocasions a Èric Vilanova amb dues bones intervencions. Aspar ha salvat els mobles poc després, traient sobre la línia una rematada visitant. El moment que marcaria el duel arribaria just després. Adrián ha comès una falta sobre Xumetra que ha suposat l'expulsió del porter visitant (28'). Amb més de seixanta minuts i superioritat numèrica, el triomf de l'Olot era encara més imperiós. La segona part ha començat malament per als locals. Álvaro ha avançat els valencians al cinc minuts de la represa. L'Olot ha tardat un moment a reaccionar i ha estat a punt de pagar-ho car. Joel ha tingut el segon en una rematada que ha sortit fergant el pal de la porteria de Batalla. Un cop recuperat, la resposta olotina ha estat letal. Urri ha empatat l'enfrontament aprofitant una centrada d'Aimar (62'). Forgas ha culminat la remuntada amb un doblet. Primer ha aprofitat una assistència de Manel (72') i, posteriorment, tancaria el matx amb una passada de Callís. Tres gols del davanter barceloní en els últims dos partits per fer creure en la salvació.