El 2017, va entrar a l’accionarat del club. Aleshores s’imaginava que el Girona estaria on és?

Quan comences un projecte sempre tens un objectiu, que era veure el Girona estabilitzat i més sòlid del que estava. Imaginar-nos com estem avui, amb l’equip a Primera, havent presentat el projecte de la Ciutat Esportiva... Potser estem fent més del que pensàvem als inicis, encara que quan ens vam lligar amb el Manchester City l’objectiu sempre va ser consolidar un equip a Primera.

Com ha canviat el club en tots aquests anys?

Molt. Penseu que quan vam arribar hi havia retards en el pagament als empleats. El club no sabia cap on volia anar. No se sabia bé on era la propietat, hi havia faccions internes, venia d’un concurs de creditors...

Com és d’important l’entrada del City Group al projecte?

Ens va donar el fet de poder anar de la mà d’un club important que sap que va tot això del món del futbol. A més a més, no és un nou ric que arriba i no saps quant dura. El City ens va donar estabilitat i protecció en cas que les coses no sortissin bé. I lligar-se a una marca com la del City fa que el Girona pugui atraure molt més de talent.

Poden aspirar a coses impensables gràcies a ells?

Si et poses a pensar, avui potser podríem fer coses sols, sense el soci, però quan comences i ets un club com el Girona, amb una història llarga però humil, necessites tenir companys de viatge que tinguin la mateixa visió que tu i que et portin a fer un pas endavant quan es pugui fer. Entre tots fem una bona comunió per poder consolidar aquest projecte.

Que Pep Guardiola sigui l’entrenador del City i allà hi hagi Ferran Soriano i Txiki ajuda?

A nivell de complicitat, de saber que tots parlem el mateix idioma futbolístic i empresarial, és clar que hi ajuda. Les decisions es poden prendre ràpidament, consensuades... La visió de club és la mateixa. Parlem de tot i la confiança fa que les coses surtin millor.

Quina importància té Míchel al bon moment del club?

Moltíssima. Trobar entrenadors bons i que puguis construir alguna cosa al voltant seu és molt complicat. I Míchel n’és un. Ens encaixa en el nostre pensament de club, com volem jugar, en el tipus de jugador que volem atreure, en la manera de treballar del futbol base. És bon paio, és treballador, diu les coses clares, amb sentit, treballa les seves idees i té capacitat per cristal·litzar-les.

Va ser clau mantenir Míchel el curs passat quan l’equip estava en descens?

No vam començar bé, però pel que fa al joc sí que estàvem bé. Hi havia gent jove que necessitava temps d’adaptació. També els veterans s’havien d’adaptar a un tipus de futbol. Veies Míchel als entrenaments, als partits. Veies el vestidor com creia en ell. Mai no vam tenir dubtes. Mai no ens vam plantejar res que no fos confiar-hi.

Acaba contracte el 2024. Ja han iniciat converses per renovar-lo?

Fa temps que en parlem i la sintonia és molt bona. Hem tingut diverses reunions. Ell ha dit que està en un lloc collonut, que se sent molt ben considerat i que la seva intenció és quedar-s’hi. Estem en disposició d’arribar a un acord, però primer volem aconseguir l’objectiu de la temporada que és salvar la categoria.

Què va significar l’ascens?

Tot. Perquè LaLliga posa uns límits que fan que no hi puguis invertir encara que vulguis. A la nostra segona temporada a Segona vam fer una ampliació de capital per tenir millor plantilla i més límit, però són plantilles de nou milions d’euros, quan els equips que baixen tenen pressupostos de trenta o quaranta milions. Cada any que passes a Segona, ho tens pitjor per ascendir per aquestes diferències de pressupost. Pujar t’ho canvia tot. Si a Segona tens 10, 15 o 20 milions de pressupost, a Primera en tens 45 o 50. A més, pots ampliar el camp, tens més patrocinadors, hi ha més focus, pots atraure futbolistes més bons perquè et veuen com una plataforma... És la nit i el dia.

Estan més ben preparats ara que quan van pujar per primera vegada?

Trobo que sí. La primera vegada va ser un ascens, però teníem més pors. Ara, aquella experiència ens serveix de molt. Pel tipus de plantilla que fas, pel tipus d’entrenador que vols... Considero que ens agafa millor.

Com veu l’equip?

L’he vist molt bé durant tota la temporada excepte en un parell de partits fora de casa. La victòria contra l’Espanyol va ser molt important perquè ens acosta a l’objectiu. Juguem bé, busquem el contrari, els partits estan treballats, som el quart equip més golejador d’una lliga com l’espanyola. Veig l’equip capaç de guanyar qualsevol rival.

L’objectiu és la permanència, però quin és l’objectiu del club a mitjà termini?

L’objectiu és la permanència i estabilitzar-nos a Primera. I això són tres anys. Això ens donarà l’oportunitat de pensar en més coses. De fer plantilles per anar a cercar altres objectius, un top-7 o un top-8.

Com aconsegueix contractar Tsygankov?

Tinc una relació de fa molt de temps amb ell. Ja hi vaig parlar fa un any. Ell tenia una expectativa de club més important, però no li va acabar de sortir res perquè el Dinamo demanava molt pel traspàs. Li vaig presentar l’opció de venir, però va voler explorar altres opcions. Després va esclatar la guerra i a l’estiu vam tornar a parlar-ne, però el Dinamo continuava demanant molt pel traspàs. Aquest hivern, amb la guerra i la lliga ucraïnesa molt devaluada, ho vam poder fer perquè ell també acabava contracte. Míchel volia el jugador i el vaig poder convèncer. Li vaig dir que és una manera de mostrar-se a Europa en una Lliga com l’espanyola, que el Girona pot ser un trampolí per a ell.

El Girona, de moment, necessita vendre per reforçar-se. Arnau és l’home elegit per fer una bona venda?

Tenim força jugadors seguits per diversos clubs, però ell té molts pretendents. És un jugador de 19 anys que és titular des que va debutar amb 17. Nosaltres som un club que necessita vendre bé, comprar barat, fer bones temporades i tornar a vendre. Serà així fins que tinguem una estabilitat que permeti tenir pressupostos més alts. Part de l’estabilitat del club passa per la venda de jugadors.

Han presentat el projecte de la Ciutat Esportiva. Què representa per al club?

Tot. Com pujar de Segona a Primera. Un dels nostres objectius és que el club tingui un patrimoni. Volíem comprar uns terrenys per poder construir casa nostra. Ara ja tenim els terrenys de Vilablareix per poder construir-hi el Centre d’Entrenament. Allà hi haurà el futbol base i el primer equip i la gent se’n sentirà orgullosa. Serà una cosa que podrem deixar al club el dia de demà.

Tenen algun projecte per Montilivi?

Estem analitzant les diferents opcions. Si fem un estadi a Montilivi i ho refem tot, en quantes fases s’hauria de fer, quanta capacitat, el pressupost...Estem en aquesta fase. Quan tinguem tot això, plantejarem si fem el pas o no. La idea és poder tenir un camp en condicions, però abans cal consolidar-se a Primera. I si decidim que sí, caldrà veure com ho fem.