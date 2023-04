El tiet, la neboda i els cromos

Albert Bou (Torroella de Montgrí, 1951) porta tota la vida col·leccionant cromos, des de nen. «Quan era petit feia col·leccions de futbol, però també d’animals, de banderes del món, de la pel·lícula Marcelino, pan y vino. De tot. Aquí, a Torroella, dels cromos en dèiem sants. Si jugàvem a caniques el que perdia havia de pagar amb sants. Crec que se’n deia així perquè s’assemblaven a les estampes religioses», explica. Fa gairebé 37 anys que treballa a Panini, des que l’empresa es va establir al municipi. Ara exerceix com a encarregat de logística i personal de Panini España, a més de ser apoderat de l’empresa i membre del consell d’administració.

I continua col·leccionant cromos. «De petit m’agradava i de gran em continua agradant», subratlla. Entre d’altres, ara està fent la nova col·lecció de cromos de la lliga femenina espanyola: la primera de la història a nivell mundial basada en una competició nacional femenina. I assegura que ja li ha tocat el cromo de la seva neboda: Berta Bou (1999), filla de Torroella, com la portera Esther Sullastres (Sevilla), i actual futbolista del Levante Las Planas. «Jo de petita ja veia que en sabia, que la tocava. Sempre m’he enorgullit de tenir una neboda com la Berta», afirma el tiet. Tota la família Bou fa la col·lecció: petits i grans.

La defensa de l’equip de Sant Joan Despí recorda que, de nena, el seu tiet sempre li regalava cromos i àlbums. «Tenia tots els cromos i tots els àlbums, tots. Era una privilegiada. Recordo que quan anava a sortir l’àlbum de la lliga de futbol li demanava si ja tenia els cromos i l’àlbum i me’n donava abans que sortís», explica somrient en finalitzar un entrenament. Recorda haver vist cromos per casa des de sempre. I obrir-ne desenes per Nadal. Si començava una col·lecció gairebé sempre l’acabava. «Si necessitava un cromo jo li deia al meu tio i arribava aquell cromo», afegeix la neboda. Ara ja té l’àlbum de la Lliga F a la meitat. «Encara me’n falten alguns», admet. Té previst anar a algun quiosc per comprar més sobres. Irradia il·lusió i felicitat. «És com que no ens ho acabem de creure del tot, saps?», afirma la defensa.

Les jugadores van rebre, com a regal, una caixa amb un àlbum i 50 sobres: «Els vaig obrir tots pensant ‘on soc, on soc, on soc’, i res. Res. No vaig sortir en cap. El tinc perquè me l’han donat. Perquè jo encara no em tenia. Vaig escriure pel grup de WhatsApp de l’equip demanant si algú tenia el meu cromo repetit». «Ara n’estic intentant trobar més. Perquè la meva àvia em diu que al poble, a Jafre, les seves amigues li diuen que volen el meu cromo firmat. Si no en trobo més li hauré de dir al meu tio», riu. La iaia es diu Irene. Durant el desplaçament del cap de setmana passat, a Vila-real (0-0), van obrir els sobres de la centrecampista Yasmin Mrabet: «Li vam dir ‘va, t’obrim els sobres i et fem l’àlbum. S’ha de dir tot: vaig aprofitar i li vaig robar el meu cromo», reconeix Bou.

La defensa argumenta que l’estrena de la col·lecció «és com donar un cop a la taula, fer-nos escoltar i fer saber que ‘hola, estem aquí i estem lluitant per ser reconegudes’. És un pas molt gran perquè la gent ens conegui. Si el teu fill et demana els cromos potser acabaràs veient futbol. És anar enllaçant coses perquè tinguem més visibilitat». «És un gran pas. Al cole, els nens es diran ‘canvia’m l’Alèxia’, ‘canvia’m tal’, i se n’anirà parlant, de boca en boca. Sí, és un gran pas», accentua. Continua: «És guai pensar que al col·legi on tu havies fet col·leccions de cromos ara hi pot haver gent més petita dient ‘mira, tinc la Berta’. Al teu mateix col·legi, que segurament els professors que hi ha encara et deuen conèixer». Futbolista des dels 7 anys, canviava cromos de futbol i de Pokémon al pati de l’escola Guillem.

Bou també assenyala la importància i la necessitat que els nens i les nenes puguin tenir referents femenins: ella va créixer admirant Carles Puyol, Xavi Hernández i Leo Messi. «De referents femenins, pocs», lamenta la jugadora. «És molt important que puguin veure com volen ser en un futur. I que nosaltres els puguem donar això és molt bonic. Molt. És un canvi dràstic. Ens dona aquest poder per poder ajudar i donar un cop de mà a les nenes i als nens que ens tenen com a referents», accentua. Emfasitza que els cromos son un doble triomf: individual, per haver arribat a l’elit, i col·lectiu, per tot el futbol femení.

«Individualment, pujar a primera divisió i passar a tenir un cromo, que la gent et pari pel carrer, ‘hola, una foto, no sé què’, és molt heavy», destaca. «El futbol femení ha pujat moltíssim aquests últims anys. Una empresa com Panini no hagués fet un àlbum si no sabés al 100% que tindrà futur i funcionarà. I això també ve de les jugadores que han lluitat abans nostre perquè nosaltres tinguem tot això. Ara toca seguir lluitant per les que vindran», accentua. Admet que s’ha avançat, però encara queda molt camí: «Ara ens podem guanyar la vida, però falta moltíssim. Ara ens estan donant reconeixements a poc a poc, però hem d’arribar a un punt on tot sigui igualitari».

En el pla futbolístic, la ‘4’ del Levante Las Planas, «contenta», reivindica que està «gaudint molt» i «agafant molta experiència». «De moment estem aconseguint l’objectiu de la permanència», diu. Tenen quatre punts de coixí sobre el primer equip en descens, l’Alabès. És el seu primer any al club, després que a l’estiu va tancar una etapa de sis anys a les categories inferiors del Barça: «Al Barça estàs acostumada a tenir el millor, però als equips humils ens ho hem d’anar guanyant tot a poc a poc. Això és més com la realitat, perquè al final el Barça, el Madrid, els quatre primers, són els top. Però després hi ha com la realitat del futbol». Bou va arribar a jugar un partit amb el primer equip culé, el 2021 i contra l’Athletic Club a Lezama (0-4). Va disputar els 90 minuts i va celebrar un gol.

Ha tingut un camí difícil: el 23 de gener del 2020 es va trencar el genoll dret, el 19 d’abril del 2021 va reaparèixer amb el Barça B i el 22 de juny del 2021 va debutar amb el Barça. Va començar la pretemporada del curs passat amb el primer equip, però es va trencar el genoll esquerre i va viure un any en blanc. «En la primera lesió va ser com ‘ara no sé què ve, no sé què ha de passar, no sé quins passos he de seguir, però vaig fent’. En la segona vaig tocar fons. La recuperació va ser el triple de difícil. Perquè ja sabia tot el que em venia. Ja sabia tot el dolor que havia de passar. Tots els mesos. M’ho sabia de memòria. ‘Ara toca això, ara ve aquesta merda, ara ve això, ara tornarà a tocar aquesta merda’», recorda. Explica que conèixer els revolts de la carretera no va fer el trajecte més curt, sinó al contrari.

«Va ser un cop molt gran, molt gran, molt gran. Els primers tres mesos em plantejava deixar-ho cada dia. ‘No ho suporto més’. Perquè sembla que no veus la llum al final del túnel. Vaig deixar de gaudir aquest futbol tan guai que portava gaudint la vida. I sí, vaig tocar fons», reconeix. «Vaig tocar fons en el sentit anímic de no voler sortir de casa, de no voler recuperar-me, de tancar-me en mi. No ho havia explicat mai, però sí, sí. Va ser així», confessa. I recalca que va poder «sortir endavant» gràcies a psicòlegs, a la parella, a la família i als amics. «Em deien que no m’enfonsés tant, però ningú em va negar que els sentiments que tenia no fossin normals. Perquè en aquell moment jo perdo la identitat. No em sé trobar. No soc la Berta. Perquè la Berta és jugadora de futbol i, clar, en aquell moment jo no era jugadora de futbol. De tot allò en vaig sortir amb ajuda. Sola no n’hagués pogut sortir», continua. Somriu: «Ara estic tornant a gaudir. Però crec que també va ser necessari aquest tocar fons per adonar-me que el que estic vivint ara mateix és el que vull». Les dues cicatrius dels genolls son plenament visibles. «Aquí les tenim», diu Bou rient. Sota la cicatriu de la cama esquerra hi porta una papallona tatuada: «Per donar-li el sentit de tornar a créixer, aprendre, evolucionar». I en un braç llueix la paraula cicatrius en anglès, scars: «Perquè al final formen part de mi. Jo sense les meves cicatrius no seria qui soc avui. A nivell personal he après molt. A valorar moltes coses, el futbol, a mi. I a escoltar-me i a entendre’m».