Futbol gironí: Els campions que venen

El futbol regional gironí afronta la recta final de la temporada i els líders ja han iniciat el compte enrere per poder celebrar el títol de campions. Queden prop de dos mesos per finalitzar el curs i encara no hi ha cap primer lloc decidit, però sí algun d’encarrilat. Els actuals líders de les lligues són l’Escala (Primera Catalana), Roses (Segona), Bellcaire d’Empordà, Sporting Vidrerenca i Fornells (Tercera) i Hostoles, Caldes de Malavella, La Punxa i Roses B (Quarta).

PRIMERA CATALANA

L’Escala és el líder des de l’inici de la lliga i té vuit punts de coixí respecte als segons classificats, Vic i Figueres, que s’enfronten entre ells aquest diumenge. A manca de set jornades per acabar, els nois d’Arnau Sala oloren el títol de campió i l’ascens a Tercera RFEF, que seria històric per al club. Els del Nou Miramar mai han jugat més amunt de Primera Catalana. Si l’Escala acaba com a campió, els perseguidors s’hauran de conformar amb la Superlliga Catalana, ja que només hi ha una plaça d’ascens en joc.

SEGONA CATALANA

Després d’una primera fase amb dos grups, els sis millors s’estan jugant l’ascens a Primera Catalana. El Roses és el líder del play-off d’ascens, per davant del Tossa de Mar i el Torroella, que també pujarien. És una oportunitat única per pujar, ja que ascendiran com a mínim tres dels sis equips de la lligueta. El conjunt rosinc, entrenat pel jove Èric Pérez i amb 10 punts de marge amb els llocs d’ascens, va trepitjar per darrer cop la Primera Catalana la temporada 1994/95.

TERCERA CATALANA

A Tercera Catalana, només puja a Segona el campió de cada grup. El Bellcaire d’Empordà encapçala el 16. Els de Pitu Batlle són l’únic equip gironí que es manté imbatut en el què va de temporada: 21 victòries, 4 empats i 0 derrotes. Els baixempordanesos, que no han superat mai la barrera d’aquesta categoria, tenen quatre punts de marge respecte al seu rival directe, el Palafrugell de Sepu, amb qui té l’average a favor.

Al grup 17, l’Sporting Vidrerenca de Jordi Juanola i de l’alhora jugador Tito Ortiz, amb passat a Segona Divisió A, té encaminat el retorn a Segona Catalana nou anys després. Els selvatans disposen de set punts de coixí amb l’Hostalric de Mingo, amb qui s’ha de trobar a l’antepenúltima jornada en un duel que pot acabar sent decisiu.

Qui també prepara el retorn a Segona Catalana una dècada més tard és el Fornells de la Selva, líder destacat del grup 18. Els nois de Carles Polvillo van ser equip de Segona per últim cop el 2013 i ja han tret la calculadora per saber el dia que assoliran l’ascens: acumulen 10 triomfs consecutius i tenen 13 punts de marge respecte a l’Abadessenc i l’Amer quan en queden 27 en joc. El Fornells fa anys que es mou a la zona alta de Tercera i aquest any, si no hi ha un daltabaix, el premi no se’ls escaparà.

QUARTA CATALANA

De la mateixa manera que passa a Tercera Catalana, només els campions dels quatre grups de Quarta tenen l’ascens assegurat. Els ascensos no compensats i les retirades podrien donar alguna plaça més de rebot a l’estiu. El grup 27 és el més renyit de tots. L’Hostoles va caçar el lideratge abans de Setmana Santa en detriment del Santjoanenc. Els nois de Pep Casadevall tenen un punt de marge i el goal average a favor quan queden nou jornades per acabar. Els de Sant Feliu de Pallerols tenen a les seves mans recuperar una categoria que van perdre fa només un any.

Qui també va baixar de Tercera a Quarta Catalana el curs passat és el Caldes de Malavella, líder del grup 28 i que vol ressorgir. Els d’Alberto Menéndez tenen 13 punts de coixí a manca de sis jornades per acabar, però el seu rival directe, el Tordera B, té dos partits pendents que podrien reduir el marge a 7.

A Roses busquen el doblet

El CF La Punxa, club de Palafrugell fundat el 2021, busca el primer ascens de la seva vida al Gregal. Els homes de Mounir Chami i Majid Talhi són líders del grup 29 i fa un mes van donar l’estocada al filial del Sant Feliu de Guíxols. Ja els treuen cinc punts d’avantatge que podrien ser vuit si demà (21 h) s’imposen al camp del Penya Bons Aires B en un partit pendent.

A Mas Oliva, a Roses, somien amb el doblet. El primer equip té l’ascens encarrilat a Primera Catalana i el seu filial encapçala el grup 30 de Quarta. El conjunt de Juan Diego Herrera té set punts de marge respecte a l’Esplais, de Castelló d’Empúries, amb qui es trobarà el proper 22 d’abril en un partit on els rosincs podrien sentenciar el títol.