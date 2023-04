Les opcions de l’Spar Girona d’acabar la fase regular en segon lloc passen per guanyar dissabte a La Seu d’Urgell, contra un Cadí que té dues gironines, i a més a més exjugadores de l’Uni, destacant a la plantilla. Geo Bahí, després de marxar a Lugo el curs passat, ha tornat aquest any a La Seu per obrir-hi la seva tercera etapa; Júlia Soler, que hi va jugar cedida la segona part de la temporada passada, va arribar-hi fitxada a l’estiu després de desvincular-se definitivament del club de Fontajau. Bahí elogia la banyolina, i Soler fa el mateix amb la pivot. «Tenim una molt bona relació, ser de Girona al final també ens apropa. Estic molt contenta per ella, sempre duu un somriure i és molt treballadora, potser al principi li va costar però ha evolucionat en el seu joc i ara és una jugadora important», detalla Geo Bahí. Júlia Soler tampoc es queda curta: «és la nostra capitana, una líder i un exemple tant a dins com a fora de la pista», assegura.

El Cadí vol tancar la fase regular amb una victòria tot i que la sisena posició no li perilla, i té complicat prendre la cinquena a un Gernika que rep a casa l’Ensino. «Seria important arribar als play-off amb un triomf», diu la pivot gironina. Sobre la taula hi podria haver l’opció que l’Uni, si perd i acaba tercer, jugués els quarts de final contra el Cadí, precisament: «potser ara són el gran amb qui tothom voldria enfrontar-s’hi en una eliminatòria, però mai no pots donar-lo per mort o per inferior perquè tenen molt bones jugadores». «Elles s’hi juguen tenir un encreuament millor o pitjor», apunta Soler, que subratlla que «nosaltres sortirem a guanyar el partit encara que després de perdre a Las Palmas sigui més complicat aspirar al cinquè lloc final. Anirem a guanyar el partit i al final ja veurem quin rival ens toca al play off». Bahí considera que «hem de proposar un partit molt físic i dur, amb un ritme de joc alt. Tenim una plantilla llarga i això els pot posar problemes». Soler hi està d’acord: «si imposem el nostre ritme, les podem cansar perquè tenen poca rotació», afirma. L’aler banyolina està «contenta» de com li van les coses. Diu que el Cadí ha anat de menys a més «perquè mai no hem deixat de creure en nosaltres, en la nostra feina», i aquesta evolució els ha permés acabar entrant al play-off. Sobre el seu rendiment personal diu que «la temporada passada vaig arribar a la meitat del curs, aquest any estic contenta perquè ara passo per un bon moment i l’equip està molt bé».