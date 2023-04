El Bàsquet Girona busca a Salt el campionat de Catalunya júnior femení

El Bàsquet Girona Uni Laia Palau buscarà aquest cap de setmana a Salt un títol de campió de Catalunya júnior femení que es resisteix a la província des que se l’apuntés el 2008 el Don Piso Uni Girona de Marta Xargay. L’equip que entrena Dani Vives arriba a la Final Four com l’equip més en forma (líder de la segona fase i acreditant més de 60 punts per partit, l’atac més potent de la categoria), però la directora esportiva del club, Laia Palau, no es veu «favorita»: «hi ha rivals molt importants i hem de tocar de peus a terra. De moment valoro molt l’haver-nos classificat. Un dels objectius era arribar al campionat d’Espanya i estem en disposició d’aconseguir-ho».

Dissabte 15 d’abril al matí hi haurà les semifinals. Els tres primers classificats obtindran el bitllet per anar a l’estatal que es farà a Huelva, Aljaraque i Punta Umbría, del 30 d’abril al 6 de maig. La primera plaça per a la final la buscaran el Barça CBS i el Sant Adrià (10h). En el segon partit enfrontarà el Bàsquet Girona U18 i el Mataró Femení Maresme (12h). Els dos finalistes es jugaran el títol l’endemà (12h), i abans els perdedors hauran buscat el tercer i definitiu bitllet per al campionat d’Espanya (10h). El Bàsquet Girona ha liderat la segona etapa competitiva i arriba com a líder, amb un cartell general d’11 triomfs i 3 ensopegades. El Girona compta amb la màxima anotadora de la categoria, Claudia Acín (18 punts), juntament amb una destacada Marina Melero (11 punts). Totes dues van fer la pretemporada amb el primer equip de l’Spar Girona. També destaca la pivot letona Krista Lukasevica. Laia Palau posa en valor la classificació i el fet de poder lluitar pel títol a Salt, al costat de casa. «Quan va començar el projecte d’unir la base del Bàsquet Girona i l’Uni amb mi com a directora aquest era un dels somnis, poder arribar a l’estatal, i ho podem fer. A més el cadet femení també està en disposició d’arribar al campionat català i optar al d’Espanya. Vull felicitar el tècnic i a les jugadores perquè vam començar de manera irregular però hem acabat encadenant victòries molt valuoses que ens han dut fins aquí». Sisena posició per al Bàsquet Girona Uni Laia Palau a la Minicopa Palau destaca que el Girona es presenta al campionat català «en línia ascendent i bona forma, però de cap manera som favorits, hi ha Barça, Mataró i Sant Adrià i tots tres són rivals amb solera». L’últim campionat català gironí va ser el del Don Piso (2008). El 2019 el Citylift GEiEG Uni Girona va ser subcampió. Aquest mateix equip també va acabar segon al campionat d’Espanya.