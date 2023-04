Fede Valverde va agredir a Álex Baena al final del partit entre Reial Madrid i Vila-real que es va saldar amb victòria per als grocs i pràcticament un adeu definitiu del quadre madridista a LaLliga.

El primer document oficial sobre l'incident que van protagonitzar Fede Valverde i Alejandro Baena inclou una al·lusió a "tensió prèvia" entre tots dos jugadors. Segons han informat El Confidencial fonts policials, això va ser el que es va fer constar en la primera acta que van redactar els agents i en la qual van descriure els fets a les 23.25 des de l'aparcament de l'estadi Santiago Bernabéu.

Els policies que la signen relaten que van ser requerits per estar actuant aquella nit a l'estadi madridista. Van acudir amb motiu d'un cop de puny, encara que prèviament es fa constar una discussió prèvia en l'àmbit de la seva activitat esportiva.

Pel que es dedueix els uniformats no hi eren presents en el moment de l'impacte violent però asseguren que van ser cridats per l'agredit, qui els va informar que havia estat víctima d'un cop de puny per part del migcampista del Reial Madrid. Alejandro Baena i Federico Valverde van ser identificats. L'acta es va emplenar en virtut de la Llei 19/2007 contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport, procediment habitual quan es produeix alguna agressió d'aquest tipus en un camp de futbol o en els limítrofs.

La norma que contempla les sancions econòmiques més altes de tot l'ordenament jurídic espanyol que podrien arribar fins als 650.000 euros de multa encara que ni molt menys serà la que recaigui sobre Valverde.

El defensa uruguaià al·ludeix a un comentari feridor referit a l'àmbit familiar que li va fer Baena durant la disputa del partit de tornada dels quarts de final de la Copa del Rei. Segons la versió del jugador blanc, va al·ludir als problemes en l'embaràs de la seva dona, Mina Bonino.

Però Baena nega l'acusació i el seu club també la posa en dubte ateses les dates en què es van conèixer els problemes en l'embaràs de la parella de Valverde, la periodista argentina Mina Bonino perquè la notícia dels problemes en el seu embaràs no es va donar a conèixer oficialment fins a dies després d'aquesta trobada.

Sí que és cert que Bonino havia registrat un críptic missatge el 15 de desembre: "Aquesta setmana va ser una de les més difícils que ens va tocar passar (...) Ara ens toca passar per uns mesos difícils, però sortirem d'aquesta i de totes les que vinguin i tot quedarà en una anècdota".

Tebas i la denúncia davant la Policia

Javier Tebas, per part seva, ha entrat a valorar aquesta qüestió aquest dimarts en una roda de premsa i s'ha referit com a atenuant a la possible provocació: "La Comissió antiviolència havia d'entrar d'ofici i ha entrat d'ofici. No deixa de ser un incident que es produeix en els aparcaments d'un estadi de la Lliga. No sé si hi ha hagut provocació, però és un atenuant, mai la justificació del fet. Però serà Competició qui hagi de posar les sancions corresponents. És un fet reprovable, però en altres nivells, no podem comparar".

D'altra banda, en arribar a Castelló, L'exjugador del Girona va presentar una denúncia formal per un presumpte delicte de lesions en una comissaria de la Policia Nacional, primer pas per a obrir una recerca penal que ja ha provocat que les autoritats policials incoïn un atestat. Si es trobessin indicis suficients, podrien elevar els fets a un jutjat i això donaria prioritat a aquesta segona via enfront de l'administrativa, que quedaria en suspens.