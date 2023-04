El Govern rebutja el pla del golf de Caldes de construir un tercer camp i 185 xalets de luxe

El Govern ha respost a la publicació a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, del pla urbanístic presentat per PGA Catalunya, el club de golf situat a Caldes de Malavella que opta a l'organització de l'edició de 2031 de la Ryder Cup. Un portaveu autoritzat del Executiu ha assenyalat que el Govern "rebutja de pla" les pretensions de l'entitat golfista, al mateix temps que reafirma el seu suport a aconseguir que la competició intercontinental se celebri a Catalunya. "Però no amb un model creixement que no és el nostre", sentència aquesta veu, que no dubta a titllar-ho de "injust socialment, agressor del medi ambient i especulatiu".

El club de golf de Caldes demana un altre camp per a la Ryder Cup Argüeix el gabinet que presideix Pere Aragonès dos tipus de raons per a abominar del pla de "macroampliació de les instal·lacions" i assevera que, si d'aquest projecte depèn la celebració de la Ryder Cup, aquesta no se celebrarà. La primera raó esgrimida és que és "elitista i atempta contra la igualtat d'oportunitats" assenyala el portaveu. Assenyalen que els números no enganyen i que habitatges de 254 metres quadrats en un solar mitjà de 1.620 metres quadrats dibuixen una tipologia de "habitatges de luxe". També neguen que pugui entendre's el projecte com un resort, és a dir un complex de pernoctació temporal, ja que els mateixos promotors, en el projecte lliurat en Urbanisme han inclòs la compensació en habitatge protegit en un altre punt del municipi de Caldes.