Aquest cap de setmana Palamós es converteix en la seu de la segona regata de la temporada de l’anomenada Formula Kite Spain Series, la prova internacional de Kitesurf (surf d’estel) que s’inclou en el circuit de referència a Europa de Fórmula Kite, i que en aquest cas la seva realització al municipi compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós i del Club Nàutic Costa Brava-Vela Palamós.

La platja Gran acull un any més aquesta prestigiosa prova nàutica que enguany es converteix en Grand Slam en puntuar tant per al circuit nacional de kite foil, com per al campionat d’Espanya d’aquesta nova classe olímpica. Les regates puntuables per a la classificació han arrencat avui a la tarda i s’allargaran fins diumenge. Aquest darrer dia la competició nàutica es tancarà a partir de les 16 h, amb el lliurament de trofeus.

L’italià Lorenzo Boscheti es col·loca en primera posició de la categoria reina de les Go Sailing Shop FKSS 2023 Palamós després d’una complicada primera jornada. Per la seva banda Bernat Cortés es col·loca segon a tan sols un punt de l’italià, completant el podi provisional el regatista de Vanuatu Mikhail Novikov.

Amb els bons resultats recollits en la primera jornada de competició en les aigües de Palamós, el català Bernat Cortés es col·loca al capdavant de la flota espanyola i, per tant, líder en la batalla pel títol de campió d’Espanya de Formula Kite.