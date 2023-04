L'últim obstacle que separa l'Uni del segon lloc és el derbi contra el Cadí La Seu

«Sí, m'intento aïllar bastant pel que fa al context del partit a escala emocional. Em centro en els aspectes esportius», comenta Bernat Canut, que va fer història a la Seu d'Urgell al volant d'un Cadí al qual visita, per primera vegada, com a tècnic d'un Spar Girona que aquest dissabte a les 19 hores ha de guanyar per confirmar la segona posició en la darrera jornada de la Lliga regular. «Fa unes setmanes ens vam marcar el repte de mantenir el segon lloc. Teníem el difícil partit de Bembibre, l'altre dia a casa contra el Leganés... Hem pogut incorporar a una jugadora (Terezia Palenikova) i ara anem a una pista molt complicada. El Cadí és dels millors equips de la competició en aquesta segona volta». L'equip gironí continua tenint les baixes de Murphy i Drammeh.

Mentre el líder València visita l'Euskotren i Perfumerías Avenida encreua els dits per vèncer el Jairis i que tothom empassegui, l'Spar té a les seves mans acabar on és. «Més enllà de la posició a la Lliga, és un desafiament per als play-offs. Perquè hi haurà exigència màxima. Necessitarem ensenyar el nostre millor nivell per competir i intentar guanyar el partit», completa Canut, que destaca la profunditat de plantilla del seu rival. «Hem de tenir una defensa propera, intensa i intel·ligent; la responsabilitat individual serà important per intentar alliberar el mínim de triples possibles de gent que és capaç de ficar-ne». L'Spar Girona té elements qualitatius per contrarestar el seu rival. «Intentarem fer un bon partit nosaltres amb les nostres armes i que sigui el Cadí que s'adapti al nostre joc».

El paper de Palenikova

El fitxatge de l'eslovaca Terezia Palenikova, que va convocada i jugarà el derbi català, pretén reforçar el vestidor abans de l'aventura dels play-offs pel títol de Lliga. «Ens aportarà frescor. De fet, tota incorporació en aquests moments ho és. És una jugadora llesta, un aspecte el qual és vital. També a l'hora d'adaptar-se, perquè li costa poc arribar i acoblar-se dins l'equip. Té una bona mentalitat, està disposada a ajudar-nos amb bona energia. A més, és bona tiradora i bona passadora, un fet que provoca que faci millor a les seves companyes. És un bon fitxatge per a l'equip i segur que ens ajudarà», assegura Canut, a punt per afrontar la recta final per al títol.