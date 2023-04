Sempre que la infraestructura ferroviària i l’agenda competitiva ho permetin, el FC Barcelona viatjarà amb tren i no amb avió com solia fer fins ara. Així ho ha explicat el mateix Club, que ha estrenat aquesta nova política d’organització traslladant el primer equip de futbol masculí fins a Madrid per al <strong>partit de diumenge contra el Getaf en un AVE. La idea, asseguren, és que aquesta sigui una tendència que es vagi incorporant de manera progressiva en els hàbits de desplaçament.

La decisió, que es fa pública mesos després que el jugador del PSG Kylian Mbappé i el seu entrenador desencadenessin la polèmica al riure’s públicament de la possibilitat que el seu equip viatgés amb tren, es pren precisament per qüestions de sostenibilitat i de prevenció del canvi climàtic. «El trajecte amb tren entre Barcelona i Madrid és l’opció més sostenible per viatjar: els trens elèctrics de Renfe es mouen amb energia amb certificat de garantia d’origen 100% renovable, per la qual cosa no emeten emissions de CO2», justifica el Barça en un comunicat. «El cotxe emet 65,6 kg i l’avió 115,5 kg de diòxid de carboni per un trajecte entre les dues capitals», afegeix el Club que situa les emissions relacionades amb viatjar amb tren en els 18,4 kg de CO2 per trajecte que, a més en aquest cas, segons aquest discurs, són inexistents perquè venen de fonts renovables. En aquest mateix comunicat, el FC Barcelona recorda que la sostenibilitat és un dels tres pilars del seu Pla Estratègic 2021-2026. «D’acord amb aquest plantejament, el Club treballa per promoure un desenvolupament sostenible en tots els seus àmbits d’actuació i així aconseguir algunes de les principals certificacions de referència en matèria de sostenibilitat», conclou el text.