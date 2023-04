El CB Quart jugarà l'eliminatòria de permanència a la lliga EBA després de superar aquest dissabte l'Àgora Portals, cuer de la categoria amb només un triomf i ja descendit des de fa setmanes (83-75).

Els gironins han dominat a plaer els tres primers quarts i semblava que no patirien per certificar el triomf (70-49 abans dels últims 10 minuts), però s'han relaxat en excés en l'últim període, i els mallorquins, sense cap tipus de pressió, els hi han donat un bon ensurt.

Amb un parcial encaixat de 4 a 23, el Quart ha vist com el seu avantatge, que havia arribat a ser de 24 punts, es reduïa fins a un perillós 78-73 a falta de menys de dos minuts, però els d'Àngel Aranda han mantingut la calma i han pogut sentenciar per assegurar-se jugar el play-off de permanència.

Ara, l'objectiu del Quart ha de ser acabar onzè la fase regular per poder jugar la tornada de la fase de permanència al seu pavelló i tenir un emparellament teòricament més assequible. Precisament, un altre equip de la demarcació, el Bisbal Bàsquet, li pot donar una empenta si guanya aquest vespre l'Azulejos Moncayo. En cas de triomf bisbalenc, el Quart en tindria prou amb guanyar el seu partit contra l'Alfindén en l'última jornada per assegurar-se l'onzena posició.