El Garatge Plana Girona ha caigut derrotat 4 a 3 a la pista de l'Arenys de Munt. La derrota certifica la presència dels gironins al play-out d'OK Lliga precisament contra el seu botxí avui.

El conjunt d'Enric Daumal s'ha avançat al marcador amb una renda de dos gols gràcies a les dianes de Django Matthieu i Marc Puigvert a la primera meitat. A la represa, el conjunt blanc-i-vermell ha retallat distàncies amb el segon gol com a professional del jove jugador del planter Biel Nadal. El Girona ha empatat l'enfrontament mitjançant Marc Gual a dotze minuts del final. L'alegria ha durat poc perquè Lluc Vila ha tornat a posar per davant en el marcador als locals. Django ha marcat el doblet, donant aire a l'Arenys de Munt. El gol d'Alex Cantero ha posat emoció en els dos últims minuts i mig, però sense prou empenta per capgirar el partit.

El duel entre Girona i Arenys de Munt es repetirà a les eliminatòries de descens, tot i que encara falta veure quins dels dos equips tindrà el factor camp a favor. De moment, els gironins tenen un punt més que els maresmencs quan queda una jornada de fase regular.