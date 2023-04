L'Spar Girona ha suat de valent per derrotar al Cadí La Seu i segellar la segona posició de cara als play-offs que comencen la setmana que ve. Les urgellenques s'han posat per davant i han dominat el partit a la primera part gràcies a l'encert exterior. Marianna Tolo ha aportat 23 punts providencials per a les gironines, que han ressucitat a la segona part i han capgirat el marcador en els darrers deu minuts de partit amb un parcial final de 9-22. Finalitzats tots els partits de la fase regular, l'Uni queda en segona posició i jugarà amb el Barça CBS als encreuaments de play-offs.

Les jugadores de Bernat Canut han començat el partit amb la baixa de Giedre Labuckiene -la lituana va patir una contusió en el darrer entrenament i ha descansat per precaució- i han vist debutar a Terezia Palenikova (10 punts). Les gironines han anat a ralentí de les locals, que s'han posat per davant i han col·locat la màxima diferència (19-13) gràcies a un triple de la gironina Georgina Bahí. El trident ofensiu de l'Spar, encapçalat per Marianna Tolo, Rebekah Gardner i Brittney Sykes, ha mantingut a les visitants dins el partit.

El desencert en el tir (3/11 en tirs de camp a l'inici del segon quart) ha permès al Cadí estirar l'avantatge fins als +11 (28-17). L'encert exterior de les urgellenques (6/15 en T3 al descans) ha posat el dit a la llaga davant un conjunt gironí que no trobava la tecla per frenar la sagnia més enllà de Marianna Tolo. Abans del descans, però, un parcial de 0-5 de les gironines ha permès a les vermell-i-negres retallar distàncies (34-27).

La remuntada

Una cistella de Tuntstall tornant de la pausa tornava a col·locar un +9 a favor de les locals mentre l'Spar Girona anava acumulant pèrdues de pilota. Quan semblava que l'Uni no prenia les millors decisions en atac, Brittney Sykes apareixia amb un contraatac i Marianna Tolo col·locava a l'equip a cinc (38-33) amb una cistella sota el cèrcol. Jordi Acero, veient com les rivals havien revifat en un tres i no res, demanava temps mort per recapitular. L'australiana escurçava distàncies (45-42) des del tir lliure mentre el desencert s'apoderava de les jugadores del Cadí.

Un 2+1 de Birttney Sykes al minut cinc del darrer quart ha col·locat la mínima diferència (50-49) a l'electrònic. La mateixa nord-americana ha empatat el partit des de la línia de tirs lliures. La seva compatriota li ha agafat el relleu amb un tir en suspensió que avançava a les gironines (50-52) davant la cara d'incredulitat del tècnic local. Les urgellenques s'han bloquejat en atac i l'Uni ho ha aprofitat per sentenciar el partit que ha acabat amb un resultat enganyós (54-66).