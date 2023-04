La Cursa 10km de Girona d'Esports Parra és tot un clàssic del nostre esport, i per fi, ha tornat a omplir el cor de la ciutat després d'un parèntesi de tres edicions interrompudes per la pandèmia. N'hi havia ganes, i això s'ha notat, primer de tot, als carrers que envoltaven el circuit de cinc quilòmetres, per on més de 1.300 participants de totes les edats han corregut al llarg del matí. El plat fort, és clar, ha sigut la prova dels 10km. Abderrahim Ougra, del GEIEG, n'ha sigut el guanyador amb un temps 29:32. Ha fet les dues voltes al circuit de cinc quilòmetres instal·lat al centre de Girona deu segons més ràpid que Nan Oliveras, amb qui ha mantingut un bonic frec a frec durant la cursa. Ells dos, de fet, han estat els únics corredors en baixar de la mitja hora.

La seva ha sigut l'última de les quatre curses que han arrencat i acabat al Carrer Migdia, a l'altura de la botiga Esports Parra i l'escola La Salle, organitzadors de la cursa. Els més petits han sigut els més matiners, gaudint i portant alegria a les curses de 600 i 1300m. Llavors, s'ha corregut una volta al circuit en la cursa de 5km, que per sisena vegada s'instaura com a prèvia a la de 10, que avui ha arribat ja a la seva 23a edició. S'havia fet esperar, després que el confinament i les mesures de desescalada posteriors frenessin la il·lusió de la prova. Sigui com sigui, però, els 10km de Girona han tornat i, aquest cop sí, l'any que ve s'espera una 24a edició que segueixi apropant la cursa a les xifres de participació prepandèmiques.