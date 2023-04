L'Olot ha sumat tres punts claus al Rico Pérez contra l'Hèrcules per mantenir vives les opcions de permanència. L'equip d'Albert Blázquez ha liquidat el duel en quatre minuts amb un doblet d'Ernest Forgas en el tram final després de saber resistir el bon inici de la segona part dels locals. El quadre de la Garrotxa manté les distàncies a eixugar respecte del play-out, a quatre punts de l'Alzira, i a cinc de la salvació directa que ocupa el Lleida.

Duel clau per Olot i Hèrcules per assolir diferents objectius. L'equip de Lolo Escobar, un històric del futbol espanyol, té la pressió de tornar a primer nivell, i per això intenta entrar al play-off de 1a RFEF, mentre els garrotxins necessitaven els tres punts per mantenir-se en vida una jornada més. L'escenari més imponent de la categoria, el Rico Pérez, no ha impressionat un Olot que ha mostrat una bona versió. Amb criteri per moure la pilota quan la tenia i minimitzant les aproximacions rivals, l'Olot ha tingut les millors oportunitats del primer temps.

Sense Cerdà, Valverde ha fet un pas endavant. El figuerenc ha tingut dues ocasions per obrir la llauna. Primer, el xut ha marxat fregant el pal esquerre (18') i, poc després, ha intentat una vaselina que ha marxat per sobre el travesser (21'). Forgas també s'ha animat amb una rematada massa alta des de la frontal. Del conjunt alacantí ben poquet, només una rematada de Míchel resolta per Batalla i una jugada enrevessada en què Alvarito ha topat amb Bigas. Els xiulets de l'afició local per l'exigència de pujar de categoria i la nostàlgia d'anys passats eren una arma on burxar per l'Olot.

L'Hèrcules ha avisat només començar el segon temps amb dues ocasions molt clares originades a banda dreta per Alvarito. Artiles ha rematat desviat amb la testa i Batalla ha estat providencial per aturar dins l'àrea un gol cantat dels herculis. No ha cessat l'Hèrcules, Luque Júnior ha rematat sense encert (53'). Amb menys de deu minuts, els locals han generat més que en tots els primers quaranta-cinc minuts. Lolo Escobar ha encertat en les modificacions tàctiques al descans per començar a generar perill. El conjunt volcànic s'ha refet amb una rematada escurada de Valverde que Abad ha enviat a córner.

L'Olot ha tornat a treure el cap. Callís no ha trobat Forgas en la centrada i Gonzalo Pereira, incorporat a l'atac, no ha pogut fer bona la jugada en una aproximació molt clara. Havent resistit la primera envestida de l'Hèrcules, l'Olot ha ferit els locals. Vilanova i Forgas han connectat novament, com al camp del Deportivo Aragón, i el davanter barceloní ha batut Abad per sota les cames (74'). Sense deixar refer el rival, el killer de l'Olot ha sucat un altre cop (78'). Valverde ha enviat una centrada-xut al segon pal que Forgas ha tocat prou per sorprendre el porter local. El barceloní està fi, mantenint viu els de Blázquez amb els seus gols. Tres partits consecutius marcant, cinc gols i nou dianes aquesta temporada. Forgas empata amb Cano al tercer lloc del podi dels màxims golejadors de la categoria. Triomf cabdal dels olotins, que tot i que només serveix per mantenir les distàncies amb els rivals, omple de confiança la plantilla per afrontar les quatre finals que li queden.