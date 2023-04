L'Uni sobreviu a La Seu

L’Spar Girona va sobreviure ahir a La Seu d’Urgell i va remuntar un duel, el darrer de la fase regular, que va arribar a perdre per onze punts a la primera part. Les jugadores de Bernat Canut van capgirar el partit en els darrers deu minuts (9 a 24) gràcies, en part, a l’encert anotador de Marianna Tolo (23 punts) que va ser un valor segur sota el cèrcol en tot moment. Finalitzats tots els partits de la jornada, els encreuaments de quarts de final dels play-offs van quedar definits. L’Spar Girona protagonitzarà un derbi català contra el seu botxí en més d’una ocasió aquesta temporada, el Barça CBS. Les blaugranes van guanyar a l’Estudiantes en un duel en què es jugaven el setè i el vuitè lloc. Per la seva banda, València (1r), Perfumerías (3r) i Saragossa (4t) van fer la feina i s’enfrontaran a Estudiantes, Cadí i Gernika, respectivament. Els quarts de final comencen dijous que ve. L’Uni té el factor pista a favor, per tant, jugarà l’anada a la pista del Santfeliuenc el dia 20 i la tornada a Fontajau el 22.

Remuntada a La Seu

Les jugadores de Bernat Canut van començar el partit amb la baixa de Giedre Labuckiene -la lituana va patir una contusió en el darrer entrenament i va descansar per precaució- i van veure i acompanyar el debut de Terezia Palenikova (10 punts). Les gironines van anar a ralentí de les locals al llarg de la primera part. Les de Jordi Acero es van posar per davant i van col·locar la màxima diferència (28-17) gràcies a l’encert exterior. Les visitants van començar a despertar després del descans. Quan semblava que l’Uni no prenia les millors decisions en atac, Brittney Sykes apareixia amb un contraatac i Marianna Tolo col·locava a l’equip a cinc (38-33) amb una cistella sota el cèrcol.

Jordi Acero, veient com les rivals havien revifat en un tres i no res, demanava temps mort per recapitular. L’australiana, imperial al llarg del partit, escurçava distàncies (45-42) des del tir lliure mentre el desencert s’apoderava de les jugadores del Cadí. La remuntada va arribar en els darrers deu minuts. Les locals van entrar en fase de col·lapse nerviós veient com havien dominat els primers 30 minuts i se’ls hi acabava la gasolina en el tram més important. Brittney Sykes empatava el partit (50-50) i, a partir d’aquell moment, el Sedis es va desfer. El parcial del darrer quart (9 a 24) va ser esfereïdor i va sentenciar el partit a favor de l’equip de Bernat Canut, que tornava a casa en el darrer partit de la temporada regular. La victòria, la sisena consecutiva tot i comptar amb la plantilla més escassa dels vuit primers equips de lliga, permet a l’equip afrontar els encreuaments de quarts de final amb confiança en el que promet ser un duel d’alt voltatge.

"Ha sigut un esforç titànic i hem donat l'enhorabona a l'equip per aixecar aquest partit que s'havia complicat. Ara toca recuperar-nos de cames per arribar fresques al play-off" Bernat Canut - Entrenador de l'Spar Girona

Els play-offs i els bitllets per a Europa

La conclusió de la 30a jornada de lliga és sinònim de temps de play-offs. El partit d'anada de quarts serà el dia 20 d'abril i el de tornada el 23. Els partits de semifinals (que enfronten al guanyador de l'emparellament A amb el del D, així com el B i el C) s'han programat pel 27 i el 30 d'abril. La final, el millor de tres partits, es disputarà el 4, 7 i 11 de maig. Cal recordar que en joc hi ha les places d'Eurolliga i d'EuroCup per a la temporada que ve. Si res canvia respecte a les assignacions d'aquesta temporada, hi ha tres bitllets per a l'Eurolliga (un d'ells l'ha guanyat el Saragossa al guanyar la Copa de la Reina i un altre serà amb fase prèvia) i cinc bitllets per a l'EuroCup (quatre directes i un amb fase prèvia).