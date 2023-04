Joan Laporta, president del FC Barcelona, ha assegurat avui que l'entitat blaugrana "mai no ha realitzat cap actuació que tingués com a finalitat o intenció alterar la competició per obtenir un avantatge esportiu".

Així s'ha referit el dirigent durant una multitudinària compareixença davant els mitjans de comunicació per abordar el denominat cas Negreira, sobre els pagaments realitzats pel club durant disset anys al llavors vicepresident del Col·legi Territorial d'Àrbitres (CTA).

"L'escrit de la Fiscalia tampoc no ha pogut demostrar que els pagaments hagin pogut influir en l'elecció dels àrbitres o en algun resultat esportiu. No ho han pogut demostrar perquè no era possible", ha insistit.

El dirigent considera que l'objecte precís de la polèmica és "l'assessorament tècnic arbitral" i "aquest fet de rebre un assessorament tècnic i arbitral d'aquestes persones no constitueix res il·lícit i ni de bon tros un delicte penal".

"Els clubs en general ja ho tenen internalitzat. Tenim una persona que ens fa aquest assessorament. Ho vam fer amb claredat i transparència. Aquest assessorament està reflectit amb factures, via transferència, que han passat les revisions fiscals pertinents. Del 2003 i 2010 no hi ha hagut cap ocultació. Estaven reflectits en la comptabilitat del club i de forma clara i transparent", ha insistit.

Laporta ha comentat que l'estratègia del club és "defensar la seva honorabilitat" i sol·licitar que s'investigui fins a final, perquè considera que en aquest cas "el Barcelona seria víctima d'aquesta situació" i ha explicat que "una altra cosa seria que persones físiques hagin aprofitat aquest context per beneficiar-se'n".

El president del club blaugrana ha assegurat que aquestes empreses que apareixen en la causa i que "vénen del senyor (Josep) Contreras -exdirectiu en l'etapa de Joan Gaspart-" van aparèixer quan ell no estava al capdavant del club.

"Van estar facturant el club des del 2013 fins al 2018 i amb una altra empresa entre el 2015 i el 2018. No tinc una raó personal per de manera apriorística dubtar dels presidents que em van succeir. La hipòtesi en aquest cas el Barça seria persona perjudicada", ha insistit.

El dirigent considera que l'objecte precís de la polèmica és "l'assessorament tècnic arbitral" i "aquest fet de rebre una assessorament tècnic i arbitral d'aquestes persones no constitueix res il·lícit i ni de bon tros un delicte penal".

Segons l'informe realitzat pels serveis externs contractats pel club i oferts durant la roda de premsa, "no s'han identificat conductes amb rellevància penal vinculades amb el delicte de corrupció esportiva" ni hi ha cap indici d'afectació al 'fair play' de les competicions "ni es donen criteris per estudiar modalitats delictives vinculades al suborn".

Pel que fa a les prestacions efectuades per les empreses i persones investigades "es tracta de serveis d'assessorament esportiu - scouting i assessorament arbitral- que són habituals en l'esport professional".

A l'esmentat informe es recull que hi ha evidències de la prestació dels serveis en existir "documentació oficial de factures i pagaments".

L'import de les factures és variable, segons els informes, segons el nombre de competicions que s'analitzaven. "La contraprestació podria haver estat pactada anualment i facturada amb periodicitat mensual amb variacions per raons de serveis addicionals com a competicions internacionals", s'assegura.

La documentació obtinguda reuneix 629 informes tècnic-arbitrals més 43 cds i 4 informes diversos. "Evidentment falta més documentació física antiga, ja que normalment (la documentació) es destrueix al cap de cinc anys d'emmagatzematge", s'assegura a l'informe.

Qüestionat per l'augment d'emoluments a la part final del seu mandat, Laporta ha assegurat que en l'últim es van incrementar perquè hi van haver "més estudis de 'scouting' perquè hi va haver més competicions esportives".

"(L'empresa auditora) KPMG va assegurar que era per uns serveis de scouting que existien i estaven documentats i es van incrementar perquè hi va haver més feina. En el còmput global d'aquell any va ser més elevat", ha insistit.