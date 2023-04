El Bàsquet Girona visita demà el WiZink Center per enfrontar-se al Reial Madrid en un dels partits més complicats de la temporada. La dificultat és evident, com també la necessitat d'un Bàsquet Girona que va estavellar-se dissabte passat a Badalona i que encara no ha tancat la permanència. En aquest sentit, Aíto García Reneses ha deixat clar aquest migdia que el partit "de més responsabilitat" per al club és el de dissabte contra el Granada a Fontajau i que demà a Madrid, "les possibilitats de guanyar, lògicament són mínimes i que han de fer servir el partit per millorar coses, com si fos un entrenament". El tècnic té tota la plantilla disponible per viatjar aquesta tarda cap a Madrid.

EL PARTIT "Tenint en compte que juguem dimecres i dissabte, hem de pensar que les probabilitats de guanyar lògicament són mínimes, però hem de fer servir el partit per millorar coses, com si fos un entrenament i pensant que el partit de màxima responsabilitat serà dissabte amb el Granada" OPCIONS "És una mica la realitat. Això no vol dir que no hàgim de lluitar. Sempre ho hem de fer això. No parlem de probabilitats, sinó de millorar en defensa, atac, rebot, etcètera. El mateix que fem als entrenaments. Per això, com que les possibilitats són petites, si sorgís, fantàstic. No hem de pensar a guanyar o perdre, sinó a fer-ho com més bé millor. Si digués el mateix respecte al Granada, no estaria en la línia en què probablement estiguin els jugadors, que és no sentir la responsabilitat de no guanyar a Madrid i sí de fer-ho al Granada. El meu resum és defensar bé, rebotejar i atacar bé. Guanyar ja vindrà. Des de fora, ve que externament no hi ha possibilitats de guanyar a Madrid però sí que n'hi ha, d'externa i d'interna, de guanyar el Granada". EL PARTIT D'ANADA "Aquell partit va comptar amb la motivació extraordinària que el Girona tornava a l'ACB i més contra el Madrid. Vam fer un partit extraordinari. Hem fet partits bons guanyant i aquell dia el vam fer tot i perdre. No espero que siguem capaços de jugar amb la mateixa intensitat, tot i que m'agradaria, independentment que també perdéssim" L'ENCERT EN EL TRIPLE "El que vam fer a l'últim partit va ser dolentíssim, tant en atac com en defensa. Quan l'altre equip defensa, no hem de llançar a la primera quan arribem, sinó continuar jugant i treballant. Ens vam perdre aquí a Badalona".