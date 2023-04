El telèfon de la plantilla de l’Alhama de Múrcia va sonar a l’uníson el dilluns 27 de març. Com tantes altres vegades, havien rebut un missatge de l’entrenador, Randri García, a través d’una llista de difusió de WhatsApp, ja que no hi ha un grup de l’equip com a tal. Algunes van trigar més, d’altres menys, però totes van procedir a desbloquejar els seus telèfons i buscar la imatge que l’entrenador els havia enviat. A la foto, de contingut sexual, apareixien membres de l’‘staff’ al seu vestidor. La van rebre totes les futbolistes de la plantilla, fins i tot una jugadora que és menor d’edat, segons ha pogut saber El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

La situació de l’Alhama de Múrcia, equip de la Primera Divisió femenina de futbol, és insostenible des de fa temps. El modus operandi del tècnic i les constants faltes de respecte envers les jugadores fan del vestidor del conjunt murcià un infern per a moltes d’elles. Les jugadores pateixen un assetjament continu per part de Randri García, que s’adreça a elles amb insults i menyspreus. A causa d’aquests comportaments, moltes jugadores no se senten còmodes. De fet, una d’elles ha demanat la baixa laboral per aquesta situació.

Situació insostenible

Els diu grasses, es fica amb elles per la seva orientació sexual i les ridiculitza durant les sessions d’entrenaments i a través de missatges. I la gota que va fer vessar el vas va ser la imatge enviada a la plantilla el 27 de març, a la qual aquest diari ha tingut accés.

Algunes d’elles ja no poden més. La situació les supera i condiciona a la seva feina. No se senten còmodes en un vestidor on no tenen intimitat, ja que García hi entra i surt quan vol, sense importar si són a les dutxes, despullades o vestint-se. El tècnic hi entra sense cap pudor quan elles són a dins, i envaeix la seva intimitat, fins i tot amb acostaments inapropiats cap a elles quan els entrenaments o el partit ja ha finalitzat.

L’Alhama ho nega

Randri va arribar a la banqueta de l’Alhama el 2018 i va ser el que va liderar el projecte de fer pujar l’equip a Primera Divisió la temporada passada. Aquest any, malgrat tenir l’objectiu de mantenir la categoria, no han sortit del descens des que es va iniciar la temporada.

EL PERIÓDICO ha contactat amb l’entitat, que argumenta que no té constància d’aquests fets. «No tenim cap notificació d’aquesta situació. No ens ha arribat res. Per part del club, no tenim cap informació d’aquesta notícia», han dit fonts de l’entitat a aquest diari.

La situació esportiva de l’equip també és límit. L’Alhama va ascendir la temporada passada a Primera. El conjunt murcià va penúltim a la taula i està consolidat en llocs de descens després de 17 derrotes, tres empats i cinc derrotes en les 25 jornades de Lliga disputades aquesta temporada. De fet, en l’última jornada de Lliga, les murcianes només van aconseguir sumar un punt a casa contra la Reial Societat. El conjunt dirigit per Randri García ha encaixat 49 gols pels 21 que ha anotat aquesta campanya.

El sindicat majoritari de les futbolistes, anuncia accions legals

FutPro, el sindicat majoritari de futbol femení, defensa i acredita la informació publicada. A més, aporta detalls i proves del procés que s’està portant a terme per investigar aquests fets.

FutPro, a través d’un comunicat, explica que des de fa mesos són coneixedors dels fets que passen al vestidor de l’Alhama i que ja han començat diferents accions legals per denunciar els tractes vexatoris i posar fi a aquesta situació. El primer pas ha sigut enviar un burofax en el qual es demanava una investigació interna i apartar-ne el tècnic, Randri García, fins que no s’aclareixin els fets.

El sindicat majoritari corrobora també que les jugadores van rebre una fotografia de contingut sexual per part de l’entrenador a través d’un whatsap, com va acreditar aquest mitjà.

En el comunicat, considera «inacceptables» els comportaments detectats a l’Alhama i explica que des de FutPro «s’han presentat diverses denúncies davant la Inspecció de Treball, la RFEF i CSD».