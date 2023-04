Aquest dijous arrenquen els play-off de la Lliga Femenina. A l'Spar Girona, a quarts de final, li ha tocat enfrontar-se al Barça CBS. L'anada es jugarà a Sant Feliu de Llobregat i la tornada a Fontajau per Sant Jordi (19.30). El Fontaxou, el podcast de bàsquet del Diari de Girona que presenten Jordi Roura i Josep Guardiola, analitza les claus d'aquesta eliminatòria, on hi ha en joc el bitllet per a les semifinals. L'Uni, tot i les baixes, va aconseguir guanyar dissabte a La Seu per assegurar la segona posició a la lliga i això li permetria afrontar una hipotètica semifinal amb el factor pista a favor.

Dos continguts més destaquen en el programa d'aquesta setmana: la victòria del Bàsquet Girona al campionat de Catalunya júnior femení disputat a Salt (victòria contra el Sant Adrià), i la mala dinàmica que manté l'equip de l'ACB, que va caure amb contundència a Badalona. Demà l'equip d'Aito visita el Madrid i dissabte té un partit clau a Fontajau contra el Granada, un rival directíssim (18h).