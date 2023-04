Cano: Tordera, l’últim repte de l’excapità del Palamós

David Cano Cruz és un trosset de l’escut del Palamós Club de Futbol. Després de 21 temporades al degà com a jugador, el novembre passat va optar per fer un pas al costat. Que Joan Bayona deixés de ser l’entrenador del primer cap el va empènyer a plegar. Ara, cinc mesos després ha decidit emprendre un nou repte. El Club Futbol Tordera l'ha fitxat per intentar l'ascens a Primera Catalana, la categoria on hi està competint precisament el conjunt palamosí. El debut del defensa de Palamós, de 30 anys, va ser el diumenge passat amb una derrota davant el Torroella de Montgrí (2-3). No obstant això, els torderencs mantenen intactes les opcions de pujar de categoria: tenen les places d'ascens a cinc punts quan queden set jornades per disputar-se.

Que al Tordera hi hagi Narcís Barrera com a entrenador, al costat de Jose Cáceres, ha estat clau per fitxar-hi. Tots dos van coincidir al damunt de la gespa de Palamós en diferents etapes: «Em va demanar si podia donar un cop de mà a la fase d’ascens. En principi no hi anava a fitxar per indisponibilitat horària, però intentaré ajudar amb el que pugui», explica Cano. A més de Barrera, al conjunt maresmenc s’ha retrobat amb el porter Masibo, amb qui havia coincidit al club palamosí.

No jugava des de l’octubre, després d’haver disputat els primers cinc partits de lliga amb el Palamós. En el debut amb el Tordera «em vaig notar bé. Encara no coneixia l’equip, però he tingut una rebuda molt bona. L’objectiu és intentar ascendir».

Decebut per no tenir comiat

Cano està «recuperat» d’una hèrnia a l’esquena «que m’impedia estar bé físicament. En el moment que vaig plegar del Palamós tampoc tenia cap molèstia». I és que la sortida del que és «el club de la meva vida» no va ser la somiada per un futbolista que ha estat 21 temporades al club, 11 de les quals al primer equip i lluint el braçalet de capità «5-6 anys» després que el deixés, curiosament, Bayona. «Vaig plegar perquè estava descontent amb les decisions que s’havien pres, no em va agradar el que va passar amb en Joan (Bayona)», lamenta.

Que el club no fes un acte de comiat a Cano també li va doldre al central baixempordanès: «El Palamós forma part del meu ADN. Va ser difícil acomiadar-me del club que és casa meva. No hi va haver cap acte de comiat ni publicació i desconec el motiu. Em va saber greu al principi, però ara ho veig amb una perspectiva diferent», afegeix. Cano, a més, és un jugador el qual la seva família també havia estat vinculada al club: el seu pare Josep Cano en va ser directiu a l’etapa de Segona Divisió B i el seu avi, Manel Cruz, vicepresident a Segona Divisió A.

Palamós-Tordera i la retirada

Cano ha fet tota la trajectòria al Palamós a excepció d’una temporada, la 2013/14, en què va jugar a Segona Divisió B amb el Llagostera. I no va ser un any qualsevol, ja que va ser el de l’ascens a Segona Divisió A: «Va ser el meu millor any futbolístic i professional».

Ara, a Tordera, Cano sospira per un altre ascens? I per un Palamós-Tordera a la propera temporada? Perquè succeeixi s'han de produir dues premisses: que el Tordera ascendeixi -pugen com a mínim tres dels sis equips del play-off- i que el Palamós no acabi a la Superlliga Catalana, una opció, però, que cada cop agafa més opcions ja que els d’Àlex Redondo són sisens, estan en línia ascendent i per jugar a Primera Catalana haurien de quedar setens per avall. Cano reconeix que «no m’ha passat pel cap ni m’ho he plantejat; nosaltres tenim l’ascens complicat, però possible, i el Palamós està amb posició d’anar a Superlliga. A més, la meva intenció és retirar-me al final d’aquesta temporada; el futbol m’ha donat tot el que m’havia de donar i ara tinc altres aspiracions».