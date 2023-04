La Fundació Girona Est compta amb uns representants de luxe per donar visibilitat al seu projecte arreu del territori. Marc Gasol, Laia Palau i Míchel Sánchez són els primers ambaixadors del projecte amb perspectiva de futur als barris de Vila-Roja, Mas Ramada, La Creueta, Sant Daniel i Font de la Pólvora. El president i jugador del Bàsquet Girona, la directora esportiva de l'Uni Girona i l'entrenador del Girona FC han rebut aquest migdia un trofeu com a reconeixement a la seva tasca i als valors que transmeten a la població per convertir-se en referents en un acte al pavelló de Vila-Roja que també ha servit com a celebració dels primers quatre anys de vida de la Fundació. Malgrat que Marc Gasol no ha pogut assistir-hi perquè aquesta nit els d'Aíto García Renses s'enfronten al Reial Madrid i l'equip ja era al WiZink Center, ha mostrat el seu agraïment a través d'un vídeo i el membre de la junta directiva, Jordi Barretina, hi ha anat en el seu nom.

"És un moment de dolçor per tots plegats, ja que és la primera vegada que els tres equips coincidim a la màxima categoria. L'esport és un generador d'emocions i a Girona funcionem com una xarxa. Als equips cadascú té un rol, tothom és important en la mesura justa: uns posen els diners, els altres les mans per estar al peu del canó i jo poso la imatge. Em comprometo a no fallar a l'hora de transmetre els valors d'esforç, comunicació, respecte, educació, compromís i solidaritat que m'ha ensenyat l'esport. La victòria de construir un món millor està més que assegurada", ha dit Laia Palau afegint que "he estudiat Educació Social i m'agrada representar aquest tipus de valors a part de ser jugadora de bàsquet". Per la seva part, Míchel Sánchez, que "és de Vallecas però parla català gairebé com un de Girona", ha explicat que "en l'actualitat l'esport gironí està en període de creixement i la ciutat se sent identificada amb els tres equips". "Sento que Girona és el millor lloc on puc estar. Em sento com a casa meva. Els vallecanos ho entenem tot, també som molt acollidors. Vallecas és molt reivindicativa. Va d'això: ajudar a la gent i donar-li les mateixes oportunitats que pots tenir tu", ha afegit. El tècnic ha promès, entre riures, que "deixaré de tirar ampolles": "El respecte, el treball en equip, el compromís, la humilitat, la solidaritat..., són valors que porta el futbol igual que la Fundació".