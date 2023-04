Si del que es tractava aquest vespre era preparar com si fos un entrenament de màxima qualitat el partit, vital, transcendental, clau, de dissabte a Fontajau contra el Granada, ho podem donar per bo. Per la resta, poca cosa a explicar per què el guió ha sigut el previst: l'equip d'Aíto, com ell mateix sospitava, no ha tingut res a fer al WiZink Center (89-70), contra un Madrid que, sostingut per un festival de triples, ha anat fent, sense sobresalts, fins a veure's guanyant de 18 (62-44) a tres minuts del final del tercer quart, que ja eren 20 quan arrencaven els últims deu minuts (71-51). Allà s'ha acabat tot, si és que mai hi ha hagut alguna possibilitat. Posats a veure-hi brots verds, ens podem quedar amb el parcial de 0-7 a l'inici del segon quart (19-18), o amb les bones prestacions de Marc Gasol, i toca creuar els dits, apel·lar a l'esperit de Fontajau i resar perquè contra el Granada dissabte aparegui la millor versió de l'equip, aquella que misteriosament ha desaparegut des de la maleïda aturada per la Copa i els partits de seleccions.

Avui, a Madrid, de partit n'hi ha hagut més aviat poc. El Madrid, més enllà del 0-2 de Taylor de sortida, ha sortit com i quan ha volgut. A la primera part trinxant a triples el Girona (10/19), que com és habitual, ha seguit negat en aquest aspecte, i en la represa, anant obrint marge en el marcador davant l'escassa resistència que ha posat l'equip d'Aíto. Els de Chus Mateo han fet 27 punts al tercer quart, i això que Rudy Fernández ha deixat el partit a finals de la primera part per un cop fortuït a la cara. Però, és clar, no hi era Rudy, però sí Yabusele, o Musa, o Causeur, i pel bàndol gironí, més enllà del president, ningú ha sabut assumir el paper de líder. El partit s'ha acabat fent molt llarg per als gironins, que fins i tot han vist com Tavares completava el festival blanc encistellant un triple i culminant un atac amb esmaixada (86-60). Un parcial final de 0-8 quan el Madrid ja feia estona que pensava en altres coses ha tancat el partit (89-70). En directe 21:40 Nova derrota del Bàsquet Girona, en aquest cas, a Madrid, en un partit on no ha tingut cap opció de victòria. Tot passa ara per guanyar el Granada dissabte a Fontajau. Moltes gràcies per la vostra atenció! Tornarem el proper dissabte des de Fontajau amb ganes d'explicar una victòria de l'equip gironí! 21:40 Fjellerup tanca el partit amb una esmaixada (89-70) 21:39 Anota Fjellerup (89-66), i contra de Pol Figueras (89-68) 21:37 Triple de Randolph (89-62) 21:32 El Madrid duu 15/29 triples, el Girona segueix negat (5/20) des de més enllà de 6,75 21:31 Només faltava veure Tavares anotant també de tres (84-60) 21:31 Dos punts per a Sorolla (81-60) 21:30 El partit s'està fent molt llarg per al Bàsquet Girona, que perd 81-58 a cinc minuts del final 21:27 Dos punts més per a Prkacin (76-58) 21:26 Triple d'Abalde (76-54), a 7.22. Prkacin anota després d'assistència de Marc Gasol (76-56). El partit està decidit de fa estona 21:21 Yabusele obre el darrer quart (73-51) 21:17 Final del tercer quart amb un tir lliure de Sergio Llull que amplia el màxim avantatge blanc (71-51) 21:17 El Madrid ja domina de 19 (70-51) 21:14 Yabusele, de tres; Hill, respon (65-51) 21:11 Esmaixada de Miletic! (62-48) 21:11 Miletic, 62-46 21:07 Yabusele posa el +18 (62-44) Veure més