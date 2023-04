Shay Murphy s'afegeix a la llista de l'Uni per enfrontar-se al Barça

Tothom és necessari, a l'Uni Girona. L'eliminatòria contra el Barça, equivalent als quarts de final del play-off pel títol de Lliga, comença aquest dijous (19 hores, Esport3) a Sant Feliu de Llobregat amb bones notícies per a l'equip gironí, tal com va confirmar el seu entrenador Bernat Canut. «Labuckiene no està al cent per cent, però ha millorat, i molt. Dilluns ja va entrenar amb el grup i, per tant, comptem amb ella. I Shay Murphy vol jugar, desitja ajudar el vestidor. Depèn una mica de la seva decisió i com es trobi, però els darrers dos dies ha fet una part de la sessió i veurem si pot».

Semblava que l'Spar tocava fons, eliminat de l'Eurolliga, dient adéu a la Copa de males maneres i amb una plaga de lesions que l'ha obligat a acudir al mercat. Les tres últimes victòries, però, són una alenada d'aire fresc que permeten afrontar el derbi català amb l'esperança de correspondre a les expectatives generades a principi de curs. «L'equip està carregat d'orgull, ara com ara. Hem superat dificultats. Evidentment, estem llastrades perquè no tenim la profunditat de plantilla de la qual volíem gaudir, però després dels moments més complicats de la temporada ens vam marcar objectius diaris, com guanyar els partits que quedaven de Lliga, i hem tret duels importants. Vèncer a La Seu, per exemple, va ser molt rellevant a escala emocional», presumeix el tècnic de l'Spar Girona, que envia un missatge clar:«L'equip té ganes del play-off». L'optimisme, que no falti.

Un os dur de rosegar

El Barça li ha posat les coses molt complicades a l'Uni, aquest curs. Les jugadores d'Isaac Fernández, que han complert de sobres per tractar-se d'un equip acabat d'ascendir, s'han imposat en tres dels quatre partits en els quals s'han vist les cares. Un amistós a l'estiu, la Lliga Catalana i un duel de Lliga regular han caigut en mans del Barça. Per això, caldrà anar més amb compte que mai. «És determinant que l'enfrontament sigui a vuitanta minuts. Hi hem jugat força vegades i ens ha costat moltíssim; per tant, el vestidor està en màxim estat d'alerta». «L'equip està conscienciat que serà un partit complicat i que hi haurà mals moments. Sabem que anem a la guerra i a la batalla», afegeix.

Els problemes que ha hagut d'afrontar l'equip de Bernat Canut aquest curs, però, no minva el fet que a Girona es vol arribar el més lluny possible en la lluita pel títol de Lliga. «La il·lusió és arribar a la final, perquè això ens donaria aquesta plaça d'Eurolliga que el club i el vestidor volen. Però crec que ara mateix mirar la final és fer volar coloms i és un error, perquè no estem tan bé per mirar a quatre partits vista. Guanyar el Barça, sumat a la victòria contra el Cadí, ens serviria de medicina per créixer i guanyar en confiança. Més enllà d'un aspecte pràctic, passar ens pot servir d'impuls», afirma Canut.

Aquest dijous també es disputen la resta de partits dels quarts de final: Movistar Estudiantes-València (20 hores), Lointek Gernika-Casademont Saragossa (20 hores) i Cadí La Seu-Perfumerías Avenida (21 hores).