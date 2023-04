L'Spar Girona s'ha imposat al Barça a Sant Feliu de Llobregat en el primer partit de l'eliminatòria de playoffs davant un aguerrit conjunt que, amb una Anna Cruz recuperant els seus millors moments, ha empatat el partit a dos minuts del final i per poc ha donat la campanada. Un triple de Gardner ha evitat la remuntada local. Tots dos equips es tornaran a citar diumenge a Fontajau (19:30 hores) davant una trobada que augura màxima expectació. La mala notícia de la jornada és la lesió de Faustine Parra, que ha abandonat la pista amb un cop al rostre, així com Marianna Tolo, que té molèsties al turmell.

El Juan Carlos Navarro és un fortí difícil d'expugnar i l'Spar Girona ha sortit a pista amb aquesta premissa en ment. Les gironines han donat el primer cop de puny sobre la taula amb un parcial de 2-7 liderat per Rebekah Gardner que ha obligat Isaac Fernández a frenar el partit. L'experiència d'Anna Cruz ha sortit al rescat de les blaugrana amb cinc punts consecutius que han tornat a estrènyer l'electrònic i la connexió Cruz-Canella ha permès a les locals tancar el primer quart a l'aguait (9-11).

Les jugadores de Bernat Canut han usat amb saviesa els espais interiors i han tret rèdit dels rebots ofensius de Marianna Tolo i Cecilia Muhate. La fortuna no ha acompanyat els tirs alliberats del Barça, que han tornat a frenar la trobada després d'un parcial de 4-10 que ha disparat les visitants en el marcador (13-23). Kristina Rakovic ha tallat la sequera de les seves companyes, que han tornat a reaccionar gràcies a Marta Canella. Les locals han apretat les dents i tot i el desencert en el tir exterior (0/7 en T3 al descans) han retallat distàncies per col·locar-se a tres. Però quan semblava que el Barça remuntava, ha aparegut Brittney Sykes per a posar terra pel mig.

Després de la pausa, les jugadores d'Isaac Fernández han sortit amb intensitat, però Rebekah Gardner ha respost amb un 2+1 per a frenar l'ímpetu local. Les defenses guanyaven als atacs en un partit marcat per l'absència de triples. Ainhoa López ha arrancat els aplaudiments del públic després d'una acció d'entrada a cistella sensacional envoltant la cintura amb la pilota i el partit s'ha convertit en un anar-i-tornar. Sykes li ha posat fre a la intensitat amb un tir en suspensió, però al Barcelona ningú abaixava els braços i un triple de Mircheva (el primer de les locals) arribava en l'últim sospir del tercer quart per a donar ales a les seves companyes.

Julia Rueda ha col·locat al Barça a dos (42-44) mentre les visitants no aconseguien treure's de sobre a un Barça que semblava cada vegada més a prop de la seva recompensa gràcies a un nou encert de López. El premi ha arribat de la mà d'Anna Cruz, que ha empatat el partit (48-48) quan faltaven dos minuts per al final. Un triple de Rebekah Gardner, mentre Faustine Parra era estesa amb la cella oberta, ha permès a l'Uni agafar aire. Sykes ha agafat la iniciativa i amb una nova cistella ha rematat la feina (48-54). Marta Canella ha posat la taquicàrdia al cor dels aficionats amb una cistella (50-54), però ja era massa tard. L'Uni ha recuperat la pilota i s'ha endut el primer partit.