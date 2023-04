«Fem un últim esforç, entre tots podem salvar l'Olot»

Falten quatre jornades i l'Olot, a quatre punts del play-out i a cinc de la permanència, no es rendeix tot i tenir les de perdre. Aquest diumenge, al costat de la seva afició, jugarà un partit fonamental contra l'Eivissa (12 hores).

Quants cops els ve al cap l'enfrontament amb l'Eivissa, aquests dies?

L'equip té ganes que arribi el partit, però estem focalitzats en el dia a dia. Perquè si hi donéssim voltes tota l'estona, arribaríem cansats. És evident que el tenim a la ment i treballem de valent, però diumenge ja arribarà. Ara com ara, estem contents: venim de guanyar l'Hèrcules i estem entrenant bé.

No es pot fallar, oi?

Estem obligats a repetir victòria. Els rivals no han relliscat, cada vegada queda menys per al final de la Lliga i tenim un marge d'error zero.

Realment senten que depenen de vostès?

Sí, clarament. Tant de bo sumem els dotze punts que estan en joc i ens salvem. No podem provocar que els equips implicats en la nostra lluita punxin, però si fem la feina tenim moltes opcions.

Van donar un cop de puny sobre la taula, al Rico Pérez.

A causa de la situació en la qual estem no podem ser conscients del significat de la victòria. Són tres punts històrics, per l'escenari. Sabem que vam fer una cosa gran, però no val. Hi ha més finals al davant, i això provoca que no pensem tant en el que vam fer. Va ser una alegria i és una motivació per treballar més, però hem de continuar.

El curs ha de ser esgotador.

Mentalment, és dur, perquè a excepció d'una petita dinàmica, hem estat a baix des del primer dia, sempre perdent. Sap greu, perquè el vestidor hi va, s'esforça, ningú no passa de tot, ens estem deixant la vida, i no surt. Gràcies als darrers resultats tenim més confiança, però arrosseguem el hàndicap que queda poc i qualsevol ensopegada pot ser cara.

Però han alçat la veu.

Hem rebut un cop rere l'altre, ens hem aixecat i hem tornat a caure i ens hem tornat a aixecar. En els moments en què hem pogut treure el cap hem fallat i això ha suposat un component psicològic fort. Hem pagat la falta de sort i les errades. Recordo que quan ens feien un gol, remuntar era impossible. Però sí, hem fet un clic, ens hem alliberat. Hem après a no tenir tanta por. Ara tenim la capacitat de capgirar les coses.

Què ha canviat?

No sé què dir, perquè no fem res diferent. No hem modificat el sistema, ni a mig equip, ni entrenem 47 hores més ni resem més que abans. El que veig és que quan la situació ho donava tot per perdut hem tret el millor de cadascú. I això ens ha dut a la confiança actual. Ara sentim que podem guanyar.

Formen part d'un club que defensa que un altre futbol és possible.

Ens sentim responsables, per això ningú no es retreu res, perquè ens buidem. L'Olot és un club humà i petit on et tracten bé. Estar en aquestes circumstàncies fot, perquè som gent d'aquí, de la terra i ho sentim. És un club català i volem que els clubs catalans estiguin com més amunt millor. I reivindica moltes iniciatives que van més enllà del futbol. He estat a molts clubs i puc assegurar la seva proximitat. A escala personal, quan he necessitat qualsevol cosa, me l'ha donat. Al camp, els resultats no surten i podria semblar que no es treballi com tocaria, però no és així. Som gent de la casa que vol que tot vagi bé i ens sentim fastiguejats.

Toca creure, doncs.

Fins al final, fins al final. Sobretot a l'estadi, que la gent vingui a animar perquè la salvació passa pels partits de casa. Fem un últim esforç, entre tots ho podem treure. Si no estem junts serà impossible.

L'afició és fidel.

Està implicada, estem en deute. Tot i viure un mal any, hi és sempre. Com pitjor hem estat, han vingut a passar fred més de mil persones. Els hi devem, i tant. I els intentarem donar una gran felicitat.