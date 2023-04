El millor resultat que podia treure el Quart de la darrera jornada era una victòria. Però no ha estat així. Els gironins no van poder amb el Prosperplast Alfindén (75-65), però, així i tot, tanquen la lliga amb l’objectiu assolit: fer-se amb l’onzena posició per assegurar-se el factor pista a favor en la ronda del play-out que decidirà si l’any vinent continuaran sent un equip d’EBA.

Si el Quart no guanyava -com va ser el cas-, també li valia que l'Azulejos Moncayo -que era a només una victòria dels gironins- també punxés davant el Vic. I així va ser (70-66), acabant 12è. I també va caure l’Alzamora (70-72) contra el Mataró, quedant en posicions de descens. El Quart, a confirmar el factor pista per a la ronda de play-out D’aquesta manera, el Quart jugarà la ronda contra Es Castell -12è del grup C2-, que té un balanç de 10 victòries i 16 derrotes. El Quart, en canvi, acumula 7 victòries i 19 derrotes. Per la seva banda, el Bàsquet Girona tanca en 8a posició, amb una notable victòria davant el Castelldefels (92-69), de la mateixa manera que ho va fer el Bisbal contra el Martorell (86-72), que acaba 4t.