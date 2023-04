8 anys des que l’Uni va tocar el cel per primer cop

23 d’abril de l’any 2015. Una data marcada al calendari de la història del bàsquet femení gironí. Un dia com avui, fa vuit anys, l’Spar Girona experimentava l’eufòria de guanyar una Lliga per primer cop en la seva història. Un regal sense precedents que, des de llavors, ha alimentat l’ambició de mantenir el bàsquet femení de Girona al cim de l’elit i repetir la fita.

Cinc milers d’espectadors van viure en primera persona aquest dia històric a Fontajau. L’Spar Girona, en aquell moment entrenat per Roberto Íñiguez, va regalar de nou una autèntica mostra de bon bàsquet al pavelló gironí i va imposar-se amb claredat al Perfumerías Avenida (72-54), rival a qui havia superat les quatre vegades que s’havien enfrontat aquella temporada i que en aquell moment comptava a la plantilla amb un nom ben conegut per les gironines, Marta Xargay.

Per tots aquells aficionats del bàsquet, quedarà gravat a la memòria aquell triple de Vita Kuktiene quan quedaven dos minuts per acabar el partit (65-51) que obligaria a les de Salamanca a cedir. Un Uni Girona que comptava amb jugadores com Noemí Jordana, Brittany Chambers o Ifunanya Ibekwe.

Després d’aquesta fita l’any 2015 -assolint l’ascens la temporada 2008-2009-, l’Spar Girona va repetir la fita de proclamar-se campió de Lliga l’any 2019. I vetlla perquè aquesta llista segueixi incrementant-se en els anys que venen.