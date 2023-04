L'Olot ha fet un pas gairebé definitiu per perdre la categoria. L'equip d'Albert Blázquez ha perdut 1 a 3 a casa contra el CD Eivissa en un duel clau per la salvació. El play-out queda ara a cinc punts i la salvació directa a set quan resten només tres jornades.

Havia fallat l'Alzira ahir i l'Olot sortia al camp coneixedor que un triomf servia per retallar distàncies amb el play-out. El conjunt volcànic s'ha avançat amb un gol a la primera part d'Ernest Forgas (10'). Ni amb el gol del davanter barceloní, que porta quatre partits consecutius veient porteria, n'hi ha hagut prou per guanyar. El punta ha driblat el porter per definir amb serenor en una jugada que s'ha fabricat ell sol.

L'entrada a la segona part dels locals ha estat tèbia. Els balears han empatat l'enfrontament mitjançant Joao en el minut 50. Tot i no acabar de controlar els moments del partit, els garrotxins han tingut el segon gol en una jugada en què Valverde ha perdonat davant Miguel. Forgas havia estat generós deixant sol el figuerenc, que ha rematat centrat.

El conjunt de Marcos Contreras, sense cap mena de pressió perquè ja està descendit, ha olorat els nervis de l'Olot. L'Eivissa ha colpejat l'Olot amb dos gols en el noranta i el temps afegit. Aspar ha comès un penal sobre Imanol que Juan Antonio Sánchez ha transformat. Una diana que silenciava l'estadi i al mateix temps sentenciava el partit i l'estada a 2a RFEF dels locals. L'Olot ha capitulat i Juan Antonio encara ha tingut temps de fer el tercer.