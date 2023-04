Alguna cosa s’havia torçat en els últims dos mesos, a part del possible oblit d’automatismes per l’aturada de les finestres FIBA que tant ha recalcat Aíto, perquè el Bàsquet Girona passés d’enamorar el públic a oferir una imatge més aviat pobre i sense esma.

Aquell equip que havia ensenyat les urpes amb victòries molt solvents a Fontajau i esborrant completament el rival de pista en alguns moments es va anar diluint a partir del març i semblava que la millor versió ja no tornaria. Ni tan sols la victòria del Diumenge de Pasqua davant el Fuenlabrada va ser gaire engrescadora i menys veient la poca competitivitat mostrada en les pistes del Joventut i el Madrid. Però en el duel de dissabte contra el Granada els d’Aíto van fer un tomb en intensitat i energia, dos trets que estan marcant la temporada gironina tant en un sentit positiu com en el negatiu.

En les deu victòries que s’han lligat i que podrien assegurar ja la permanència, el Bàsquet Girona ha demostrat un nivell d’energia superior als rivals en els dos costats de la pista que li ha permès sumar, en la gran majoria dels casos, victòries contundents. Ha destacat especialment la defensa, ja que en només un partit -el de la visita a Fontajau del Múrcia en plenes fires de Sant Narcís-, es van encaixar més de 80 punts. Dissabte, per exemple, en van ser 73 i encara en podrien haver sigut menys si els andalusos no haguessin maquillat el resultat al final. En canvi, en les derrotes l’equip ha demostrat una manca d’energia preocupant que l’ha portat a encaixar més de 86 punts de mitjana. Per això, en la petita final davant el Granada era clau sortir amb un altre ímpetu, i els homes d’Aíto ho van entendre i això també els va ajudar a agafar confiança en altres facetes del joc importants, com en l’encert exterior.

Tot i que Taylor va tornar a liderar els gironins i és qui va contagiar d’intensitat els seus companys, una altra peça fonamental perquè els d’Aíto trenquessin el matx en el segon quart va ser Roko Prkacin. El croat va destacar pel seu treball sota els cèrcols que va donar segones oportunitats en atac -alguna de les quals ja va culminar ell-. Al final del partit comentava que «és una gran victòria per nosaltres. Estic molt feliç amb tot el que hem fet avui. Necessitàvem aquesta victòria i penso que ens donarà més energia. Crec que ha estat una bona millora. El jove de Zagreb afegia que «hem estat especialment bé en defensa, molt energètics i ho hem donat tot sobre la pista».

També es rendia al nivell d’energia dels gironins l’entrenador del Granada, Pablo Pin. «Prkacin juga al 2.000%, Fjellerup juga al 2.000%, Figueras juga al 2.000% i tots els jugadors que surten estan al 2.000%».