Poques hores després de l’eliminació, la directora tècnica de l’Uni Girona, Laia Palau, va compartir una estona amb una quarantena de nens a qui va intentar explicar i transmetre els valors el club, en una jornada organitzada per CaixaBank. Durant l’acte, Palau va repassar la seva trajectòria personal i professional en el món de l’esport, va detallar la seva nova etapa als despatxos i va dir-hi la seva sobre a igualtat de gènere al bàsquet. L’acte forma part d’una de les múltiples activacions del patrocini entre CaixaBank i l’Uni Girona, del qual l’entitat financera n’és patrocinador oficial i soci financer del club.

Palau va destacar que «no canviaria ni una coma» de la seva carrera ni li queda cap espina clavada. «M’he centrat a no deshumanitzar el nostre treball perquè l’esport d’elit no està exempt de voracitat». Palau va ressaltar que «la igualtat de gènere en el bàsquet no és un tema de bàsquet, és una qüestió social i de canviar estructures mentals».

L’acte va comptar amb Josep Maria González, director territorial Catalunya de CaixaBank com amfitrió.