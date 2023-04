La bonica història del GEiEG: Quan les persones formen part de l’escut

Per entendre la història del GEiEG, cal partir d’una premissa innegociable: el club està íntimament lligat a la vida personal de tots i cadascun dels seus protagonistes. «Té molt mèrit, és cert. L’equip és cent per cent format aquí, sigui íntegrament o en parts de la seva etapa formativa. És un fet que durant els quatre anys a Lliga Femenina 2 no havia passat, aquest és el primer curs en què totes les jugadores que juguen al GEiEG s’han format al GEiEG. No és una cosa habitual, en una Lliga que gairebé és semiprofessional, on molts rivals disposen de jugadores que viuen del bàsquet. Nosaltres no, aquí tothom té la seva feina, la seva ocupació, jo també, i venim al GEiEG perquè ens el sentim nostre. Si estem on estem i hem arribat a on hem arribat, és perquè som un grup d’amigues que competeix. I no, no és un miracle: hi ha moltes hores de feina al darrere», explica Bernat Vivolas, l’entrenador d’un col·lectiu que ha conservat la categoria de manera brillant, tancant el campionat, en novè lloc, amb un balanç d’11 victòries i 15 derrotes.

I ho han aconseguit amb unes jugadores que, des de petites, es canvien en aquells vestidors. Al GEiEG, elles hi han crescut. I al mateix temps, l’han fet créixer. «L’altre dia vaig escriure que ‘estic vivint un somni que no havia somiat mai’. I és veritat, mai havia somiat que jugaria en aquesta categoria. De fet, no sabia ni que existia. Quan m’aturo a pensar-ho, em recordo que visc un somni i ho faig amb el club de la meva vida. Perquè el GEiEG és el club de la meva vida», expressa, emocionada, Helena Condom. Pren el testimoni Vanessa Olaizola. «Crec que el més important en un equip és l’ambient que es respira. És essencial sentir que formem part del club perquè les coses surtin. Hem viscut moments difícils, setmanes de moltes derrotes seguides, però hem arribat a cada entrenament amb ganes i alegria. Som un vestidor sa que ha après els valors que aquest club representa. El compromís, per exemple: aquí totes anem a una, ningú no va per lliure; cadascú és rellevant, però com les altres companyes. Això no es viu a qualsevol lloc, eh».

«El fet de tenir el mateix grup des de fa tants anys», continua Condom, «provoca que existeixi molta confiança. Nosaltres sabem que quan algú està malament, quan a algú li costa remuntar, ja s’enganxarà. Perquè fem el viatge juntes i és feina de totes ajudar a fer que tothom estigui bé. Ens entenem sense paraules, amb una mirada. Crec que té molt a veure amb l’actitud que mostrem; perquè ens fa molta il·lusió, sent gent de casa, estar en aquesta categoria. Un altre equip això no ho té». Escoltant el relat de Vivolas, Condom i Olaizola queda clar que el GEiEG és especial. «Potser sí que hi ha moments en què sentim que competim amb desavantatge, respecte als rivals. Per estructura, per economia... Però, al final, t’adones que ens està reforçant. No ho veig com un punt en contra, sinó com un punt a favor. Competim contra jugadores que han estat fitxades, que cobren; contra equips que compten amb un nombre més gran de cos tècnic... S’ha de valorar que els plantem cara», manté Condom.

«I cada estiu hem tingut baixes destacades respecte a l’anterior. Si repassem l’equip del primer any amb el del darrer, és cert que hi ha peces que continuen, però parlem d’equips diferents. Venim de perdre quatre jugadores, entre elles Faustine Parra. Però ens hem de refer, de reinventar. I mantenir el bloc, esclar. Som conscients que no podem sortir al mercat a fitxar amb diners, però també sabem que qui s’incorpori al grup, tindrà uns valors concrets que farà que continuem remant totes en la mateixa direcció», determina l’entrenador gironí.

La màgia d’un ascens

L’èxtasi del GEiEG va arribar el 2019, amb l’arribada a un món desconegut. «No ens ho esperàvem, sincerament. Mantenint-nos a Copa ja era complir; però ens vam trobar amunt i vam començar a gaudir de la història que estàvem creant. Saps allò que se sent quan vius una cosa molt bonica que ni et passava pel cap? Doncs això vam sentir. Ens preguntàvem si ens estava passant a nosaltres, perquè no ens ho creiem. I ho vam viure juntes, com tot», apunta Condom. «Sovint, ens menyspreem una mica. Potser hauríem de pensar que no ho fem tan malament si fa quatre anys que som a Lliga Femenina 2. Cada estiu és la mateixa cantarella: que si som equip de poble, que si som totes d’aquí... D’acord, sí, però estem competint. Ens hem adonat que a vegades ens pensem que som menys del que estem fent. I la força d’un equip ha provocat aquests resultats», assegura Olaizola. Les dues, aquest curs, han superat el centenar de partits defensant l’escut del GEiEG a la categoria. «Entrenar-les és molt fàcil», admet Vivolas, «saps que pots portar cinc dissabtes perdent, però el dilluns arriben a l’entrenament amb el desig de tornar-ho a intentar. A fora, parlant amb gent, et reconeixen que aquest grup té una identitat molt clara. I a més, intentem fer un bon bàsquet».

Una clara reivindicació

Entre Fontajau i el Pavelló Lluís Bachs hi ha una mica més de tres quilòmetres de distància; amb l’estadi de Montilivi, n’hi ha 2,5. Les diferències, però, s’accentuen. «Com a equip de la ciutat que està a Lliga 2 i portem el nom de Girona a llocs com Navarra, Saragossa o València, ens sentim una mica com un germà petit, que pensen poc en tu. Molts dies hem hagut d’entrenar un divendres supertard, acabant a les dotze de la nit perquè no hi havia pistes disponibles per entrenar, i l’endemà has de viatjar per anar a jugar. Estem en una categoria estatal, però tenim unes condicions en què força vegades descansem poc. Està molt bé que la ciutat pensi en els equips de Primera, però sense els equips de base potser els equips de Primera no hi podrien ser. Ens manca una mica de suport pel que fa a infraestructures. És molt maco sortir a la foto de l’Uni, del Bàsquet Girona o del Girona Futbol Club, però nosaltres també tenim el nom de Girona», reivindica Vivolas. Cuidem el GEiEG, perquè no és un club com els altres. «Jugar a bàsquet és el que em fa feliç. I la història que tenim aquí ens fa estar molt orgulloses», finalitza Olaizola.